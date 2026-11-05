Νικοπολίδης στο Gazzetta Magazino by Elabet για ΑΕΚ: «Το πιο δύσκολο ματς είναι το επόμενο»
Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) για τη League Phase του Champions League και μετά από υπερπροσπάθεια των παικτών της και ο Αντώνης Νικοπολίδης αναφέρθηκε στο Gazzetta Magazino by Elabet για το συγκεκριμένο ματς.
Ο άλλοτε τερματοφύλακας στάθηκε στην ενέργεια που έδωσαν οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης και τόνισε ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι θα είναι το επόμενο κόντρα στον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα της Superleague.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός στο μυαλό των παικτών για Ευρώπη και Ελλάδα αλλά από τη στιγμή που έδωσαν τόσα ψυχικά αποθέματα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, το επόμενο ματς θα είναι δύσκολο για τους ίδιους.
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