Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπέτις και το Gazzetta παρέα με το Wyscout σας εξηγεί με αριθμούς τι έκανε.

Ελληνική βραδιά στο Ντόρτμουντ για το παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις καθώς είχαμε τη συνάντηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο πριν το ματς και ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έκανε... παπάδες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Νίκο Κόβατς τον έριξε στη μάχη στο 34ο λεπτό αντί του τραυματία Γκιρασί και σε 65 λεπτά αγώνα, έκανε εντυπωσιακό παιχνίδι, προσφέροντας τα μέγιστα για να έρθει η νίκη των Βεστφαλών (2-1) ενώ πέτυχε και το νικητήριο γκολ στο 72'.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και η απίστευτη ιστορία που μοιράστηκε ο προπονητής της ομάδας με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή που ήταν στην... τουαλέτα όταν ήταν να περάσει στο ματς.

Στο τέλος, ο διεθνής ποδοσφαιριστής πήρε το βραβείο ως MVP του αγώνα και το Gazzetta, με την πολύτιμη βοήθεια του Wyscout, σας παρουσιάζει με τη γλώσσα των... αριθμών την εκπληκτική εμφάνιση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

«Ζάλισε» τους αντιπάλους του

Από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ο Καρέτσας έδωσε άλλη πνοή στην επιθετική λειτουργία της Ντόρτμουντ. Ήταν μία μόνιμη απειλή προς τους αμυντικούς με τις απρόβλεπτες κινήσεις του και τις πάσες που είχαν μοναδικό σκοπό να σπάσουν τον κλοιό που υπήρχε μπροστά από την εστία της ισπανικής ομάδας.

Κάθετες πάσες, μπαλιές στον κενό χώρο και κινήσεις χωρίς την μπάλα συνέθεταν έναν κανονικό... πονοκέφαλο για την Μπέτις. Άξιο αναφοράς όμως, είναι το πόσο ξεσήκωσε τα πλήθη με τις ντρίμπλες του καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με έξι προσπάθειες, έχοντας το απόλυτο (!).

Κανένας αμυντικός δεν κατάφερε να τον κόψει και ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε κερδίσει μεταξύ άλλων δύο φάουλ και μία κίτρινη κάρτα αντιπάλου, αποτελώντας μόνιμο κίνδυνο προς την αντίπαλη άμυνα.

Παράλληλα έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην κυκλοφορία της μπάλας έχοντας 17 σωστές μεταβιβάσεις από τις 24 που επιχείρησε, μέτρησε δύο σέντρες στην περιοχή και έδωσε μία πάσα-κλειδί χωρίς να την εκμεταλλευτεί ο Σίλβα. Παράλληλα πάτησε περιοχή συνολικά τρεις φορές και είχε και ισάριθμα σουτ προς την αντίπαλη εστία.

Οι πολύτιμες βοήθειες στο πρέσινγκ και ο βαθμός της δυσκολίας στο γκολ που έβαλε

Αυτό που ξεχώρισε στην παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, δεν ήταν μόνο αυτά που έκανε με την μπάλα αλλά και οι κινήσεις του χωρίς αυτήν. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπαιξε σε φουλ ένταση και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στο πρέσινγκ προς την αντίπαλη άμυνα, έχοντας συνολικά 16 μονομαχίες κατά τη διάρκεια του ματς.

Από αυτές βγήκε νικητής στις 11, ωστόσο είναι άξιο αναφοράς ότι όσες μονομαχίες έδωσε στο αντίπαλο μισό, δεν έχασε ούτε μία (!). Είχε 9/9 για την ακρίβεια ενώ μέτρησε και 3 επανακτήσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή, πράγμα που δυσκόλεψε αρκετά το build up της Μπέτις.

Φυσικά, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γκολ που πέτυχε στο 72'. Μπορεί να μην ήταν από αυτά που μας έχει συνηθίσει με σουτ φαλτσαριστό στην απέναντι γωνία του τερματοφύλακα αλλά ο βαθμός δυσκολίας ήταν αρκετά μεγάλος και η εκτέλεση θυμίζει παίκτη από την ελίτ.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη γυρίσει το κορμί του προς την εστία προτού πάρει την μπάλα από τον Σίλβα. Ήδη τον έχει κλείσει ο ακραίος μπακ και ο στόπερ της Μπέτις (ονόματι Νάταν και σίγουρα δεν πέρασε καλά με τον Καρέτσα αντίπαλο). Παρότι η μεταβίβαση του Πορτογάλου φορ ήταν με αρκετή δύναμη, εκείνος κατάφερε να την κοντρολάρει και να την κάνει δική του.

Το τρομερό της υπόθεσης είναι άμεση απόφαση που παίρνει. Συγκεκριμένα, μόλις έκανε το κοντρόλ, έκανε το απαραίτητο... τσιμπιματάκι και εκτέλεσε με τη μία στην κλειστή γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, αιφνιδιάζοντας τον με την ταχύτητα των αποφάσεων του και ανάμεσα σε δύο αμυντικούς.

Το heatmap του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Η συνάντηση με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο

Πριν το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Μπέτις, υπήρχε μία... έκπληξη για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και όχι μόνο. Στο γήπεδο βρέθηκε ο άλλοτε αμυντικός αρχηγός των Βεστφαλών αλλά και της ισπανικής ομάδας, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος έχει γράψει χρυσές σελίδες με τη φανέλα του γερμανικού κλαμπ.

Μάλιστα, η Μπέτις ήταν και η τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε στην τεράστια καριέρα του και ο ίδιος είχε ένα υπέροχο τετ-α-τετ με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό, με τους δύο να τα λένε πριν την πρώτη σέντρα.

Φυσικά, αμφότεροι αποθεώθηκαν από τον κόσμο της Ντόρτμουντ, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να πραγματοποιεί μία απίθανη εμφάνιση μπροστά στα μάτια του άλλοτε διεθνή αμυντικού.

Να θυμίσουμε ότι οι δύο τους είχαν συναντηθεί τον περασμένο Φλεβάρη στα Gazzetta Awards και είχαν επίσης ένα ωραίο τετ-α-τετ, με τον Παπασταθόπουλο να δίνει συμβουλές στον νεαρό ποδοσφαιριστή, τονίζοντας τη λέξη «διάρκεια» για την πορεία της καριέρας του.