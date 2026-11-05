Στις τοπ-6 επεμβάσεις της βραδιάς στο Champions League, η απόκρουση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι που σταμάτησε τον Κίλιαν Μπαπέ.

Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε από την Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 για την 4η αγωνιστική του League Phase του Champions League αλλά άφησε θετικές εντυπώσεις. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά την ήττα της Ένωσης, ήταν εκ των πρωταγωνιστών, πραγματοποιώντας μεγάλες αποκρούσεις καθ' όλη την διάρκεια του ματς, με μία από αυτές να ξεχωρίζει.

Συγκεκριμένα, η φάση στο 86ο λεπτό και ενώ το ματς ήταν στο 2-2, η Ρεάλ έφυγε στην αντεπίθεση και έπειτα απο κάθετη μπαλιά του Έντρικ, ο Κίλιαν Μπαπέ βρέθηκε σε θέση για να εκτελέσει, με τον Ιταλό πορτιέρε να κάνει μια εκπληκτική επέμβαση στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η UEFA από την πλευρά της σε βίντεο για τις καλύτερες επεμβάσεις της 4ης αγωνιστικής συμπεριέλαβε την φάση αυτή.

Επίσης, ο τερματοφύλακας των κιτρινόμαυρων αγωνίζεται ως βασικός από το ματς με την ΛΑΣΚ Λίντσερ και έχει πραγματοποιήσει αρκετά καλές εμφανίσεις όλο το αυτό το διάστημα καλύπτοντάς επάξια το κενό του μέχρι πρότινος τραυματία Στρακόσια.