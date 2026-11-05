Κανιθάρες για Βινίσιους: «Αδυνατεί να υπερασπιστεί το στάτους του μέσα στο γήπεδο»
Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να βγήκε νικήτρια από την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ (3-2), ωστόσο η εμφάνιση του Βινίσιους έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το πρόσωπο του.
Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της «Βασίλισσας», Σαντιάγο Κανιθάρες, δήλωσε πως ο 26χρονος Βραζιλιάνος παραμένει ακόμα επηρεασμένος από το γεγονός πως έχασε την «Χρυσή Μπάλα» το 2024, από τον Ρόδρι. Θεωρεί πως η προσωπική του «αποτυχία» γίνεται εμφανής στον αγωνιστικό χώρο και άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που αντιμετωπίζεται από την Ρεάλ.
«Αυτό που έχει πληγώσει περισσότερο τον Βινίσιους είναι η απώλεια εκείνης της Χρυσής Μπάλας και το γεγονός ότι αισθάνεται πως ο σύλλογός του υποκλίνεται στις απαιτήσεις του, φτάνοντας στο σημείο να μην ταξιδέψει στην τελετή απονομής»
Όσον αφορά το γεγονός πως η ομάδα του δεν βρέθηκε στην τελετή απονομής του βραβείου το 2024 αλλά και για την προστασία που δέχεται από τον προπονητή του, δήλωσε: «Πρόκειται για πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά και πλέον ο Βίνι θεωρεί ότι έχει ένα συγκεκριμένο στάτους, το οποίο βάσει συμβολαίου πράγματι διαθέτει…Τώρα ο Μουρίνιο πρέπει να βγαίνει και να υπερασπίζεται τον Βινίσιους σε κάθε συνέντευξη Τύπου».
Μάλιστα τελείωσε τις δηλώσεις του κάνοντας ένα καυστικό σχόλιο για την επίδοση του ποδοσφαιριστή: «Ο Βινίσιους αδυνατεί να υπερασπιστεί αυτό το στάτους μέσα στο γήπεδο».
"Vinicius es incapaz de defender su estatus en el terreno de juego" 🗣️ Cañizares, sobre la 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 𝐉𝐫 en el Real Madrid. #LaCasaDelFútbol https://t.co/g0g5zr9QhE— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026
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