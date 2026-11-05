Κούνια: «Φοβήθηκα ότι θα πηδήξω στους οπαδούς της Ρόμα»

Φαρδιά πλατιά έβαλε την υπογραφή του ο Κούνια στην επική ανατροπή της Γιουνάιτεντ κόντρα στη Ρόμα, όμως λίγο έλειψε να πανηγυρίσει με τους Τζιαλόροσι!

Ο Ματέους Κούνια ήταν χωρίς αμφιβολία ο άνθρωπος της βραδιάς στο «Όλντ Τράφορντ», καθώς με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά υπέγραψε την ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Ρόμα (3-2).

Ο Βραζιλιάνος μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε για τον πολυσυζητημένο πανηγυρισμό του, ενώ αποκάλυψε πως αγχώθηκε περισσότερο στη συνέντευξη παρά στο ματς, ενώ ακόμη έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Κούνια μετά το δεύτερο τέρμα του έβγαλε τη φανέλα και πήδηξε στην εξέδρα για να πανηγυρίσει μαζί με τους φίλους των «κόκκινων διαβόλων». Μόνο που... μπερδέυτηκε:

«Ονειρευόμουν εδώ και χρόνια έναν τέτοιο πανηγυρισμό. Είναι κάτι πολύ βραζιλιάνικο! Ήταν λίγο περίεργο, όμως, γιατί το γκολ ήρθε μπροστά από το σημείο όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Ρόμα. Όταν πήγα προς την εξέδρα, δεν ήξερα αν ήταν οι δικοί μας ή οι αντίπαλοι και για μια στιγμή σκέφτηκα: "Θεέ μου, αν πηδήξω εκεί, θα μπλέξω!"».

Ο ίδιος, πάντως, όπως ανέφερε μέσα σε αυτή την άβολη στιγμή, έζησε κάτι πολύ όμορφο: «Ήξερα ότι το τμήμα των φιλοξενούμενων ήταν κάπου σε εκείνη τη γωνία. Για μια στιγμή φοβήθηκα ότι θα πηδήξω κατευθείαν πάνω στους οπαδούς της Ρόμα, αλλά ευτυχώς με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή».

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως στη συνέντευξή του στην TNT Sports, ο man of the match για την ομάδα του Κάρικ στάθηκε στη σημασία της νίκης, ειδικά σε μια περίοδο που η Γιουνάιτεντ αναζητούσε απεγνωσμένα ένα αποτέλεσμα που θα της έδινε ξανά αυτοπεποίθηση.

«Πάντα ονειρεύεσαι να είσαι μέρος σε κάτι τόσο μεγάλο. Το να κάνεις μια τέτοια ανατροπή στο Champions League, σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας μας. Δείχνει τι είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τι ποδοσφαιριστές υπάρχουν εδώ. Ήταν η ομορφότερη ημέρα μου σε αυτό το γήπεδο».

