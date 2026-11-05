Ο Τιμπό Κουρτουά μόνο καλά λόγια είχε να πει για την ΑΕΚ και τον κόσμο της, μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τον γύρο της Ευρώπης κάνει -δικαίως- το όνομα της ΑΕΚ, παρότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε στις καθυστερήσεις με 2-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ο Δικέφαλος κοίταξε στα ίσα τη Βασίλισσα, παίρνοντας μάλιστα δυο φορές προβάδισμα στο σκορ και παίζοντας ανά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο, όμως εν τέλει δεν άντεξε και υπεκυψε στην ανωτερότητα των Μερένγκχες.

Οι αστέρες του Ζοσέ Μουρίνιο (όπως και ο ίδιος) φυσικά αναγνώρισαν την προσπάθεια των αντιπάλων τους, με τον Τιμπό Κουρτουά στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι να αναφέρεται στην ατμόσφαιρα της Allwyn Arena, την οποία χαρακτήρισε «απίστευτη» και φυσικά στην ένταση με την οποία έπαιξε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

«Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, επειδή παίζουν με τόση ένταση, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι απίστευτη... Και πίεσαν δυνατά στα πρώτα 15 λεπτά.

Ψάχναμε το 1-2, αλλά δεν βγήκε και σκόραραν εκείνοι· εμείς όμως αντιδράσαμε καλά και κάναμε γρήγορα το 2-2. Το να πιστεύεις μέχρι το τέλος είναι το DNA αυτού του συλλόγου, είναι όμορφο, ακριβώς όπως κόντρα στη Ρόμα.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές νίκες. Είναι ένα παιχνίδι που, θεωρητικά, οφείλεις να κερδίσεις, αλλά για να παραμείνεις στη μάχη για την πρώτη οκτάδα, είναι καθοριστικό. Πρέπει να νικήσουμε και να βρεθούμε εκεί, κάτι που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τα τελευταία δύο χρόνια».