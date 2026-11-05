Η απίθανη αποκάλυψη του Κόβατς για τον Καρέτσα: «Ήταν τυχερός που επέστρεψε εγκαίρως από την... τουαλέτα»

Ο Νίκο Κόβατς μοιράστηκε ένα τρομερό σκηνικό τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την Μπέτις.

Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 της Μπέτις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο αντί του Γκιρασί που αποχώρησε τραυματίας και άλλαξε όλη τη ροή στην επιθετική γραμμή των Βεστφαλών, κερδίζοντας και το βραβείο του MVP.

Ο Νίκο Κόβατς προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη στο φινάλε του αγώνα, καθώς στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν... τουαλέτα όταν ήταν να περάσει ως αλλαγή στο ματς.

Συγκεκριμένα είπε: «Ήταν πραγματικά μια κάπως περίεργη κατάσταση. Ήθελα να τον περάσω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ήταν εκεί. Ήταν στην τουαλέτα. Ήταν τυχερός που επέστρεψε εγκαίρως».