Η απίθανη αποκάλυψη του Κόβατς για τον Καρέτσα: «Ήταν τυχερός που επέστρεψε εγκαίρως από την... τουαλέτα»
Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 της Μπέτις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο αντί του Γκιρασί που αποχώρησε τραυματίας και άλλαξε όλη τη ροή στην επιθετική γραμμή των Βεστφαλών, κερδίζοντας και το βραβείο του MVP.
Ο Νίκο Κόβατς προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη στο φινάλε του αγώνα, καθώς στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν... τουαλέτα όταν ήταν να περάσει ως αλλαγή στο ματς.
Συγκεκριμένα είπε: «Ήταν πραγματικά μια κάπως περίεργη κατάσταση. Ήθελα να τον περάσω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ήταν εκεί. Ήταν στην τουαλέτα. Ήταν τυχερός που επέστρεψε εγκαίρως».
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