Η Κόμο διέσυρε με 1-9 τη Λανς στη Γαλλία, ισοφαρίζοντας επίδοση της Φέγενορντ από το 1971 που σχετίζεται με... κυπριακή ομάδα.

Τον... τρόμο σκόρπισε το βράδυ της Τετάρτης (4/11) σε ολόκληρη την Ευρώπη η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, που με τον Τάσο Δουβίκα απόλυτο πρωταγωνιστή, διέσυρε με 1-9 τη Λανς μέσα στη Γαλλία, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ο Έλληνας στράικερ πέτυχε χατ-τρικ και έδωσε μια ασίστ, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ στη φετινή διοργάνωση με 6 γκολ, παίρνοντας φυσικά το βραβείο του Man Of The Match και τα εύσημα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Φυσιολογικά, το εν λόγω σκορ έκανε πολλούς να αναζητήσουν τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες στην ιστορία των ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Και η αλήθεια είναι πως η επικράτηση της Κόμο δεν αποτελεί ρεκόρ. Το ρεκόρ κρατάει από το 1972 η Φέγενορντ, όταν και νίκησε με 0-12 στην έδρα της Ρουμελάνζ στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Οι Ολλανδοί μάλιστα κατέχουν και την 2η θέση της σχετικής λίστας, αφού ένα χρόνο νωρίτερα, το 1971, είχαν κερδίσει με 0-9 τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, δηλαδή του σημερινού Champions League.