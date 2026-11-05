Το Gazzetta θυμάται τους τρεις Έλληνες που... ζήλεψε ο Τάσος Δουβίκας και έχουν πετύχει χατ-τρικ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μία νύχτα που θα θυμάται για όλη του τη ζωή έζησε ο Τάσος Δουβίκας στην έδρα της Λανς όπου παρέα με τους υπόλοιπους παίκτες της Κόμο, έστησε το δικό του πάρτι για το θριαμβευτικό 9-1 (!).

Ο Έλληνας φορ πέτυχε χατ-τρικ ενώ είχε και μία ασίστ, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της αναμέτρησης και να μπει σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών της Ελλάδας που έχουν πετύχει χατ-τρικ στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Δουβίκας έγινε ο τέταρτος Έλληνας που το καταφέρνει αυτό, ακολουθώντας πιστά τα βήματα μεγάλων επιθετικών της χώρας μας όπως του Βαγγέλη Παυλίδη, του Κώστα Μήτρογλου και του Αντώνη Αντωνιάδη όσο η διοργάνωση ήταν Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Πάμε να τα δούμε με τη σειρά όμως...

Πριν τον Δουβίκα, ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα. Συγκεκριμένα, τον Γενάρη του 2025, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, ο διεθνής φορ κατάφερε μέσα σε 28 λεπτά να πετύχει τρία γκολ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του. Παρότι έστειλε την Μπενφίκα στα αποδυτήρια με το υπέρ της 3-1, εν τέλει η ισπανική ομάδα πέτυχε μία μυθική ανατροπή και με 5-4 επικράτησε μέσα στο Ντα Λουζ.

Ο Κώστας Μήτρογλου από την πλευρά του, ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέτυχε χατ-τρικ στο Champions League με τη σημερινή του μορφή. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβρη του 2013, για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ο διεθνής στράικερ υπέγραψε ένα από τα σπουδαία διπλά των Πειραιωτών στον θεσμό κόντρα στην Άντερλεχτ. Με τρία δικά του γκολ στο 17', στο 56' και στο 72', χάρισε το τρίποντο στους «ερυθρολεύκους» με το τελικό 3-0 μέσα στο Βέλγιο.

Και τέλος, ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής στα χρονικά που έκανε χατ-τρικ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που ακούει στο όνομα του Αντώνη Αντωνιάδη. Για την ακρίβεια, πέτυχε τέσσερα τέρματα σε ένα ματς Κυπέλλου Πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό. Γυρνάμε τον χρόνο πίσω, στις αρχές της σεζόν 1970/71 όταν οι Πράσινοι αντιμετώπισαν τη Ζενές Ες για την 1η φάση του θεσμού. Το τελικό 5-0 είχε τη σφραγίδα του σπουδαίου Έλληνα επιθετικού που βρήκε τέσσερις φορές τα αντίπαλα δίχτυα και από εκεί και ξεκίνησε το ονειρικό ταξίδι μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ.