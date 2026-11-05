Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη μαγεία της Νέας Φιλαδέλφειας και την υπόκλιση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις ομάδες της ποιότητας της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να παίξεις έξυπνα και την ίδια στιγμή να καταθέσεις ψυχή και πάθος, καταναλώνοντας ό,τι αποθέματα ενέργειας διαθέτεις από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Ακόμα κι αυτό όμως μπορεί να μην είναι αρκετό καθώς η ψαλίδα σε αυτό το επίπεδο έχει ανοίξει σε τρομερό βαθμό. Και η ΑΕΚ έφτασε χθες βράδυ μια ανάσα από το να σταθεί για ακόμα μια φορά όρθια απέναντι στη «Βασίλισσα», γνωρίζοντας με σκληρό τρόπο την ήττα στο φινάλε.

Υπήρχαν στιγμές μέσα στο παιχνίδι όπου η κλάση των αστεριών της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άλλο πράγμα. Ωστόσο, η απόλυτη προσήλωση, οι φοβερές εντάσεις και το μυαλωμένο παιχνίδι τόσο στην άμυνα όσο και στις αντεπιθέσεις των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς ήταν αυτά που έβαλαν την ΑΕΚ δυο φορές σε θέση οδηγού απέναντι στους Μερένχες. Είχε φανεί από το πρώτο 20λεπτο ότι οι κιτρινόμαυροι είχαν μπει με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Σκοράροντας με τη σουτάρα του Κοϊτά, έχοντας άλλες δύο μεγάλες στιγμές με Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς και περιορίζοντας τους Μαδριλένους σε μια μόνο τελική με εκείνο το απογοητευτικό τελείωμα του Μπαπέ.

Στη συνέχεια, όμως, η απίστευτη ποιότητα των άσων της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Γιατί αυτή ήταν που μίλησε με το τακουνάκι του απίθανου παικταρά Μπέλινγκχαμ που ισοφάρισε, με τον εξαιρετικό ποδόσφαιρο συνεργασίας στη νέα ισοφάριση του Μπαπέ λίγα λεπτά μετά το 2-1 της ΑΕΚ από τον Πήλιο και φυσικά με τη σουτάρα του Βαλβέρδε που έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα στις καθυστερήσεις για την ανατροπή. Αν η Ένωση δεν είχε δεχτεί άμεσα το γκολ της ισοφάρισης πιθανότατα στο τέλος να είχε πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά τελικά έφυγε με την πικρή γεύση της ήττας στο 92' σε ένα παιχνίδι που κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ.

Μαζί με την κατάθεση ψυχής των παικτών της ΑΕΚ έπαιξε μπάλα και το γήπεδο. Το είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το τέλος του ματς στη συνέντευξη Τύπου χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη φράση. Αυτή η ενέργεια που ξεκίναγε από τις εξέδρες, μεταφερόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με το πάθος των παικτών που επίσης ξεχείλιζε, γινόταν πράξη αυτό για το οποίο είχε καλέσει ο Νίκολιτς την παραμονή του αγώνα. Να προκληθεί η μαγεία αυτού του γηπέδου και να βάλουν οι παίκτες του... φωτιά στις κερκίδες. Ήδη πριν από τη σέντρα όταν «σείστηκε» το γήπεδο στον ύμνο της ΑΕΚ φαινόταν ότι η Νέα Φιλαδέλφεια θα έσπρωχνε τις έντεκα κιτρινόμαυρες φανέλες και δεν σταμάτησε στη συνέχεια ούτε λεπτό.

Ο Μουρίνιο φυσικά δεν αποθέωσε μόνο την ατμόσφαιρα, αλλά μίλησε με άκρως κολακευτικά λόγια και για τον Νίκολιτς, ο οποίος με τον τρόπο που έπαιξε η ΑΕΚ φαίνεται να εξέπληξε τον Special One. Άλλωστε το παραδέχθηκε και ο ίδιος κάνοντας λόγο ότι είδε μια διαφορετική ΑΕΚ σε σχέση με τις αναλύσεις που είχε κάνει. Όλοι φυσικά έπιασαν σχεδόν τέλεια απόδοση, ωστόσο ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον εξωπραγματικό Πήλιο για τη συνολική του εικόνα στην αριστερή πλευρά πέρα από το γκολ, στον σούπερ Κοϊτά (παρά την αποβολή στο φινάλε) που άνοιξε το σκορ και είχε και ασίστ και στο δίδυμο των Κάιρινεν και Αριάγκα στον άξονα που δεν περίμενε κανείς να λειτουργήσει τόσο καλά. Και φυσικά στον Γκατσίνοβιτς, με την παρουσία του στην επίθεση αντί του Βάργκα να αιφνιδιάζει τον Μουρίνιο, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε.

Αν το ποδόσφαιρο ήταν απόλυτα δίκαιο σε κάθε παιχνίδι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε αυτή τη στιγμή πέντε βαθμούς στο Champions League. Γιατί τόσο στο Στάμφορντ Μπριτζ με τη Σαχτάρ, όσο και χθες βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Ρεάλ Μαδρίτης άξιζε να πάρει την ισοπαλία. Αλλά μένει με το τρίποντο της πρεμιέρας απέναντι στη ΛΑΣΚ, το οποίο, όπως αναμενόταν, συνεχίζει να αποτελεί καύσιμο και να διατηρεί την ΑΕΚ βαθμολογικά κοντά στην 24αδα φτάνοντας στου δρόμου τα μισά της League Phase. Περηφάνια για την προσπάθεια, προφανώς στενοχώρια για το αποτέλεσμα και με τον τρόπο που ήρθε, αλλά αυτή είναι και η διαφορά του Champions League από τις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πλέον το μόνο που υπάρχει είναι ο Λεβαδειακός όπου η νίκη είναι μονόδρομος μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και ενόψει της διακοπής που ακολουθεί. Μετά άλλωστε έρχεται νέο κύμα απαιτητικών αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη...