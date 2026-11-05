Το Champions League έχει προσφέρει βραδιές με ασύλληπτα σκορ. Η νίκη της Κόμο με 9-1 επί της Λανς, με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει χατ τρικ, έρχεται να προστεθεί σε μια ξεχωριστή λίστα αναμετρήσεων που κρίθηκαν με τεράστιες διαφορές τερμάτων.

Έχουμε συνηθίσει στο να βλέπουμε πολλά γκολ και μεγάλες διαφορές τερμάτων στις αναμετρήσεις του Champions League και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέναντι στη Λανς, επικρατώντας με το εμφατικό 9-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο έλληνας διεθνής μάλιστα, σημείωσε χατ τρικ, ενώ έδωσε και την ασίστ στον Νίκο Πας για το 0-3 της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Με αφορμή αυτή την τρομακτική νίκη, ας θυμηθούμε τις μεγαλύτερες... συντριβές με διαφορά τουλάχιστον οκτώ τερμάτων, από τότε που μετονομάστηκε η διοργάνωση το 1992.

Λανς - Κόμο 1-9

Με την πιο πρόσφατη, η ομάδα του Σεκ Φάμπρεγας διέλυσε την Λανς, όχι με ένα, ούτε δύο, αλλά με εννέα γκολ. Ο Δουβίκας με τρία τέρματα, ο Πας, ο Ντα Κούνια, ο Κέμφ, ο Λιμπεράλι, ο Μπατούρινα και ο Παπατσιόλι, συνέβαλαν σε αυτό το τρομακτικό σκορ, με τους γηπεδούους να καταφέρνουν μόνο μία φορά να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Αγκριλάρ.

Λίβερπουλ - Μπεσίκτας 8-0

Στις 6 Νοεμβρίου του 2007 στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League που σημείωσε οκτώ γκολ. Ο Μπεναγιούν σημείωσε χατ τρικ, ενώ οι Κράουτς, Μπάμπελ και Τζέραρντ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Για την ιστορία, οι «reds» δύο εβδομάδες πριν είχαν ηττηθεί από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη με 2-1.

Ρεάλ - Μάλμε 8-0

Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 2015, όταν οι Μαδριλένοι διέλυσαν τη Μάλμε στο Μπερναμπέου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε τέσσερις φορές σε εκείνο το ματς, φτάνοντας τα 11 γκολ σε φάση ομίλων, ενώ ο Μπενζεμά πέτυχε χατ τρικ και ο Κόβασιτς είχε γράψει το 7-0.

Άλλες εντυπωσιακές νίκες στην ιστορία του Champions League

Πέρα από τις τρεις προαναφερθείσες, υπάρχουν και κάποιες ακόμα που ξεχωρίζουν. Το 2003, η Γιουβέντους επικράτησε του Ολυμπιακού στο Τορίνο με 7-0, ενώ το 2007 η Άρσεναλ με το ίδιο σκορ της Σλάβια Πράγας.

Το 2010, η Μαρσέιγ συνέτριψε εκτός έδρας τη Ζίλινα με 7-0, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Βαλένθια επικράτησε της Γκενκ με 7-0.

Το 2012, η Μπάγερν Μονάχου υπέταξε τη Βασιλεία με 7-0, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά. Το 2014, η Σαχτάρ Ντόνετσκ έριξε επτάρα στην ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ μέσα στη Λευκορωσία και το 2015, η Μπάγερν επανέλαβε το ίδιο επίτευγμα απέναντι στη Σαχτάρ.

Το 2016, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τη Σέλτικ με 7-0. Το 2017, η Λίβερπουλ διέλυσε τη Μάριμπορ εκτός έδρας με 7-0, ενώ αργότερα επικράτησε με το ίδιο σκορ της Σπαρτάκ Μόσχας.

Το 2019, η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Σάλκε, επικρατώντας με 7-0. Τον Μάρτιο του 2023, ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε πέντε γκολ και οδήγησε τη Σίτι στη νίκη με 7-0 επί της Λειψίας.

Το 2024, η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 9-2, με τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνει τέσσερα γκολ, ενώ το 2025 η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπρεστ με 7-0.