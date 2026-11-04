Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και το παρθενικό του στο Champions League πέτυχε ο Καρέτσας, γράφοντας το 2-1 για τους Βεστφαλούς κόντρα στη Μπέτις.

Σεφτέ στα γκολ με τη Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος παράλληλα άνοιξε λογαριασμό και στο Champions League! Ο Έλληνας επιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από την περιοχή στο 72΄και με συρτό σουτ στην κλειστή γωνία έπιασε εξαπίνης τον αντίπαλο γκολκίπερ για να γράψει το 2-1 των Βεστφαλών απέναντι στη Μπέτις.