Ο Λάζαρος Ρότα μετά το ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για παλαίμαχο παίκτη της Ένωσης.

Ο Λάζαρος Ρότα δεν δίστασε να εκφράσει την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά παλαίμαχου παίκτη της ΑΕΚ.

Μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο διεθνής δεξιός μπακ της Ένωσης, εξαπέλυσε πυρά χωρίς να κατονομάσει τον παλαίμαχο παίκτη. Αναλυτικά όσα είπε ο Ρότα:

«Ένας κύριος βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει. Πρωτού μιλήσει και ό,τι έχει να πει για οποιονδήποτε παίκτη, να βουτήξει καλά τη γλώσσα στο κεφάλι, γιατί δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ξέρει ο ίδιος, ξέρει σε ποιον αναφέρομαι.

Δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια δήλωση. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει για εμένα ή για συμπαίκτη μου, θα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Ξέρω, είναι παλιός παίκτης εδώ πέρα, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς όλους μας, όπως υπήρχε και γι' αυτόν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ξέρει αυτός».

Για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Πήλιο: «Από μικρά παιδιά ονειρευόμασταν να παίξουμε σε έναν αγώνα Champions League με τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα. Νομίζω δώσαμε τα πάντα. Καμιά φορά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις και παίζαμε με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τελικά, η έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι, αλλά αυτά τα ματς μόνο σε μεγαλώνουν, σαν σύλλογο, σαν παίκτες, σαν οπαδούς, σαν όλα.

Πίκρα μου μένει, αλλά παράλληλα μου άρεσε πολύ αυτό που είδα από τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να βγάζουμε τον ίδιο εαυτό και στη Super League, σε όλα τα παιχνίδια, ανεξάρτητα με ποιον παίζουμε. Αλλά και στο τοπ επίπεδο, όπως στο Champions League, πρέπει να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Πίκρα μου μένει, αλλά στο τέλος πιστεύω θα μας βοηθήσει.

Ο Σταύρος είναι ένας επαγγελματίας, ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και αξίζει όλα τα credits για αυτό που κάνει. Εγώ του βγάζω του καπέλο, ένα ταπεινό παιδί, που δίνει και την ψυχή του για την ομάδα. Αν συνεχίσει έτσι πιστεύω θα κάνει απίστευτη καριέρα».