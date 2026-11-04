Νίκολιτς: «Η ομάδα έδωσε την ψυχή της στο γήπεδο για να νικήσει τη Ρεάλ, αυτό μου αρέσει να βλέπω»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε την υπερπροσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ στην ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τόνισε ότι σημείο κλειδί ήταν το δεύτερο γκολ των Μερένχες.

Την κατάθεση ψυχής των παικτών της ΑΕΚ αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως η ΑΕΚ είχε προετοιμαστεί πνευματικά για να ψάξει τη νίκη απέναντι στους Μαδριλένους και πρόσθεσε ότι σημείο κλειδί ήταν το δεύτερο γκολ της ισοφάρισης από τον Μπαπέ, το οποίο αν δεν ερχόταν, η Ένωση θα μπορούσε ακόμα και να είχε νικήσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι και στενοχωρημένοι. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια, την ποιότητα και την νοοτροπία μας. Είμαι στενοχωρημένος για το αποτέλεσμα γιατί πάντα θέλουμε να παίρνουμε κάτι. Δεν είναι ώρα να κλαίμε. Πρέπει να δούμε το παιχνίδι ως θεμέλιο και να καταφέρουμε περισσότερα στη συνέχεια. Η στιγμή κλειδί ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αν δεν έμπαινε θα μπορούσαμε να πάρουμε ακόμα και τη νίκη. Οι παίκτες άξιζαν πολύ περισσότερα. Υπάρχει χημεία μεταξύ των παικτών και των φιλάθλων μας και θα πρέπει να το προστατεύσουμε από τρίτους που θέλουν να χαλάσουν τη χημεία αυτή. Αλλά θα συνεχίσει ο κόσμος να στηρίζει όπως έκανε ως τώρα. Το Champions League είναι το κορυφαίο επίπεδο. Έχουμε μια δύσκολη κλήρωση απέναντι σε δυνατές ομάδες. Η συμμετοχή είναι πολύ χρήσιμη για μας και αυτό που ζούμε σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να το μεταφέρουμε στις αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος».

Για το τι είχε πει στους παίκτες στην προετοιμασία αυτού του παιχνιδιού: «Δεν είναι κάτι απλό. Είναι περίπλοκο να παίζεις με τέτοιο καλεντάρι. Η Ρεάλ έχει βαρύ πρόγραμμα και ήρθε με τους βασικούς 11 σχεδόν. Δεν είναι εύκολο σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά να είσαι στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν το καταφέραμε πριν τρεις μέρες. Πρέπει να το δείξουμε απέναντι στον Λεβαδειακό γιατί το πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας. Στο Champions League το κίνητρο είναι τεράστιο, υπάρχει μεγάλη δαπάνη δυνάμεων και αφήνει κάποιες ουλές. Πρέπει να παίζουμε σε όλες τις αναμετρήσεις απαιτητικά. Μην ξεχνάμε πόσα δυνατά ματς δώσαμε τελευταία στη σειρά και έρχονται κι άλλα μετά τη διακοπή».

Για τη μεγάλη δαπάνη δυνάμεων από τους παίκτες του και για το αν ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ομάδας από πλευράς έντασης: «Η προσπάθεια ήταν μεγάλη σε όλες τις πτυχές. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την εμφάνιση. Τα παιδιά έκαναν τα πάντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βλέπεις την ομάδα να δίνει την ψυχή της στο γήπεδο. Αυτό θέλω να προστατεύσω. Αυτό μου αρέσει να βλέπω στην ΑΕΚ και αυτό αρέσει και στους φιλάθλους μας. Με ένα τέτοιο καλεντάρι είναι αδύνατο να έχεις πάντα τέτοια απόδοση. Η δαπάνη σήμερα ήταν τεράστια. Θα έλεγα ότι νιώθουμε μια στενοχώρια. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Το κλειδί ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ, αν είχαμε αντέξει ίσως να παίρναμε τη νίκη. Είχαμε θάρρος, κουράγιο και πριν το γκολ της Ρεάλ κάποια στιγμή ίσως να είχαμε κάνει εμείς το 3-2 σε μια αντεπίθεση. Αυτό δείχνει τη νοοτροπία μας. Αν όλοι είμαστε έξυπνοι τότε θα αξιοποιήσουμε τη σημερινή εμφάνιση ως μια επένδυση».

Για το αν η ήττα ήρθε από τη μεγάλη τόλμη για το τρίτο γκολ: «Από την αρχή η πνευματική μας προσέγγιση ήταν να νικήσουμε τη Ρεάλ. Δεν βγήκαμε για να κάνουμε απλά μια καλή εντύπωση. Δεν είμαι τέτοιος προπονητής, να μιλάω για θέματα... μόδας. Είπα στον Ζοσέ ότι έχω τεράστιο σεβασμό για αυτόν γιατί όπου πάει παίρνει αποτελέσματα. Αν είχαμε ίσως πιο φρέσκα πόδια ίσως να είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αν σε εκείνη την αντεπίθεση πέρναγε η μπάλα θα ήμασταν τέσσερις εναντίον δύο και ίσως να γιορτάζαμε τώρα. Όμως δεχθήκαμε το τρίτο γκολ, αποτέλεσμα της ατομικής ποιότητας της Ρεάλ. Δεν θα άλλαζα κάτι στην προσέγγισή μας».

Για τα εξαιρετικά λόγια του Μουρίνιο: «Αν το ακούς από τον Μουρίνιο είναι ένα τεράστιο κομπλιμέντο. Ο Μουρίνιο είναι ο καλύτερος όλων. Είναι εύκολο τα Μέσα να επηρεάζουν το κοινό. Σήμερα υπάρχουν μοντέρνοι προπονητές που δεν έχουν αποτελέσματα και έχεις τον Μουρίνιο που παίρνει τίτλους παντού».