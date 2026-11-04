Ρότα: «Καμία φορά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις, στόχος μας η πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα στην κάμερα της Magenta TV μετά τη σπουδαία εμφάνιση της ΑΕΚ στην ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η γκολάρα του Βαλβλέρδε στις καθυστερήσεις έκρινε το ματς. Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στη Magenta TV μετά το ματς και εξέφρασε την πικρή γεύση που του άφησε το ματς, τονίζοντας πως ήταν η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Η αλήθεια είναι ότι μας αφήνει πικρή γεύση. Χρειαζόμασταν πόντους, έστω και τον 1 με τον αντίπαλο που παίζουμε. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αν όχι η μεγαλύτερη. Δώσαμε ψυχή αλλά μια έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία δευτερόλεπτα έκρινε το αποτέλεσμα.

Όταν τρέχεις πιο πολύ από τον άλλο σημαίνει ότι το θέλει και πιο πολύ. Καμία φορά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις και χάνεις ένα παιχνίδι που άξιζες να κερδίσεις. Παρόλα αυτά πρέπει να δούμε θετική την εικόνα και να πορευτούμε με αυτό. Να είναι ο καθρέφτης μας σε όλα τα παιχνίδια σε Super League και Champions League, σκοπεύοντας να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό αλλά είναι ανάλογα και με ποιον αντίπαλο παίζεις. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μας παιχνίδι».