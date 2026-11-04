Μουρίνιο: «Καταπληκτική ατμόσφαιρα και εκπληκτική η ΑΕΚ του Νίκολιτς»

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΑΕΚ που παρουσίασε, αλλά και τον κόσμο της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη νίκη και αν είναι χαρούμενος: «Φυσικά και είμαι χαρούμενος. Παίξαμε απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα, που έπαιξε καλύτερα από ποτέ. Δεν έφτασαν ποτέ σε αυτή την απόδοση. Είχαν πολύ καλή οργάνωση, μας πίεζαν, είχαν συμπαγείς γραμμές και άμεσο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει τρομερούς παίκτες, με ένταση και αυτοί είναι υπεύθυνοι που δεν κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Έκαναν ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Εμείς βάσει των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε να αντιδράσουμε με προσωπικότητα, κυνηγήσαμε το αποτέλεσμα και το τελευταίο γκολ του Βαλβέρδε έλυσε το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη και η ατομική ποιότητα έκανε τη διαφορά».

Για την αλλαγή του Εντρικ που προσέφερε πολύ: «Η απόδειξη ότι δεν λέω χαζομάρες είναι ότι δείχνουν την ποιότητά τους όταν μπαίνουν στο γήπεδο. Όπως ο Μιλιτάο. Στην αρχή ήταν δύσκολο να βρει ρυθμό, αλλά μετά έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Το ίδιο συνέβη και με τον Εντρικ που μπήκε στο παιχνίδι. Έχω πολλές επιλογές από τον πάγκο, έχω τρομερή ποιότητα στον πάγκο και αυτοί οι παίκτες παίζουν μόνο για την ομάδα αφήνοντας τις πικρίες και τις προσωπικές τους βλέψεις Τα δίνουν όλα. Έχουμε προκριθεί πιστεύω μετά από αυτό το αποτέλεσμα και τώρα στοχεύουμε στην οκτάδα».

Για τον Βινίσιους και γιατί έγινε αλλαγή: «Ο Ντιομαντέ παίζει και στις δύο πτέργες. Δεν αλλάζει τίποτα για αυτόν. Ο Βινίσιους παίζει μόνο σε μια πτέρυγα. Έκανε ένα στιβαρό παιχνίδι. Όχι το καλύτερο. Εκπλήρωσε τις προσδοκίες. Σκεφτόμαστε βέβαια και τη Βαλένθια και έπρεπε να σκεφτούμε ποιον να βγάλουμε».

Για το αν η Ρεάλ έχει ανακτήσει την πίστη της: «Δεν το έχουμε καταφέρει μόνο μια φορά. Προτιμώ να κερδίζω όπως στο Σανταντέρ από το ημίχρονο. Όταν κερδίζουμε στο τέλος έχουμε την αίσθηση της τύχης, αλλά τύχη επαναλαμβανόμενη παύει να είναι τύχη. Αυτό δείχνει μια δυνατότητα της ομάδας. Συμβαίνει γιατί νιώθουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε τόλμη. Και όσοι έρχονται από τον πάγκο βοηθάνε. Έχω μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ».

Για το εξαιρετικό παιχνίδι του Μπέλινγκχαμ: «Φυσικά είναι ένας μοναδικός παίκτης. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ένας τόσο πλήρης παίκτης σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχω να πω πολλά για αυτόν. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Πάντα δουλεύει, έχει ποιότητα, σκοράρει, κάνει τα πάντα».

Για το αν υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ που τον εξέπληξε κι ένα σχόλιο για την ατμόσφαιρα: «Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τι να πω; Πολύ κοντά στην τουρκική ατμόσφαιρα που την ξέρω. Το γήπεδο έχει μεγάλο ρόλο. Γι΄αυτό οι ελληνικές ομάδες όταν βγαίνουν εκτός έχουν χειρότερα αποτελέσματα, από τα εντός έδρας παιχνίδια τους. Γι’ αυτό έπαιξαν καταπληκτικά. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, θα σας πω ειλικρινά, δεν έχω χρόνο να αξιολογήσω. Να μιλήσω για τον προπονητή. Η ομάδα ήταν καλά στημένη, είχε καλή κατοχή. Αντεπιτέθηκαν πολύ καλά, αμύνθηκαν το ίδιο. Αν πρέπει να εξάρω κάποιον είναι ο ρόλος του προπονητή».