Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπορούσε να πιστέψει την εξέλιξη του ματς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως κι όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, έζησε έντονα το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο μεγαλομέτοχος της Ένωσης πανηγύρισε έξαλλα στα γκολ, πίστεψε σε μία τεράστια νίκη, αλλά οι Ισπανοί ξεδίπλωσαν την ποιότητά τους κι απέδρασαν με τη νίκη. Στο τέλος του αγώνα ο Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν εμφανώς σκασμένος και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει πως χάθηκε ο αγώνας.

Φυσικά παρηγόρησε τους παίκτες και τους έδινε συγχαρητήρια για τη μαχητικότητα που επέδειξαν.

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