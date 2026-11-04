ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Ο Ηλιόπουλος ήταν σκασμένος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως κι όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, έζησε έντονα το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο μεγαλομέτοχος της Ένωσης πανηγύρισε έξαλλα στα γκολ, πίστεψε σε μία τεράστια νίκη, αλλά οι Ισπανοί ξεδίπλωσαν την ποιότητά τους κι απέδρασαν με τη νίκη. Στο τέλος του αγώνα ο Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν εμφανώς σκασμένος και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει πως χάθηκε ο αγώνας.
Φυσικά παρηγόρησε τους παίκτες και τους έδινε συγχαρητήρια για τη μαχητικότητα που επέδειξαν.
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