ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Τα highlights του δραματικού αγώνα
Η ΑΕΚ έδωσε μία μεγάλη μάχη, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ανά διαστήματα έβγαλε την τεράστια ποιότητα των παικτών της στο χορτάρι και πήρε τη νίκη με 3-2, με γκολ του Βαλβέρδε στο 92'.
Η Ένωση προηγήθηκε στο 12' με γκολάρα του Κοϊτά, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο, που αποθέωσε την ΑΕΚ, ισοφάρισε στο 32' με τακουνάκι του Μπέλινγκχαμ κι αφού νωρίτερα, ακυρώθηκε γκολ του Άγγλου.
Στο 75' η ΑΕΚ βρήκε το 2-1, με ωραίο τελείωμα του Πήλιου. Η «Βασίλισσα» πίεσε και βρήκε άμεσα το 2-2. Ο Μπέλινγκχαμ έδωσε στον Ντάμφρις κι αυτός γύρισε στον Μπαπέ, που πλάσαρε σε κενή εστία. Στο 85' ο Γάλλος φορ είχε πλασέ στο οριζόντιο δοκάρι κι αφού βρήκε όσο χρειαζόταν τη μπάλα ο Μπρινιόλι και στο 92' ο Βαλβέρδε με τρομερό σουτ από τα 25 μέτρα έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ.
Στο τέλος του ματς να σημειωθεί ότι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Κοϊτά.
Τα highlights του αγώνα
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