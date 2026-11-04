Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της δραματικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που βρήκε νικητές τους Ισπανούς με 3-2.

Η ΑΕΚ έδωσε μία μεγάλη μάχη, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ανά διαστήματα έβγαλε την τεράστια ποιότητα των παικτών της στο χορτάρι και πήρε τη νίκη με 3-2, με γκολ του Βαλβέρδε στο 92'.

Η Ένωση προηγήθηκε στο 12' με γκολάρα του Κοϊτά, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο, που αποθέωσε την ΑΕΚ, ισοφάρισε στο 32' με τακουνάκι του Μπέλινγκχαμ κι αφού νωρίτερα, ακυρώθηκε γκολ του Άγγλου.

Στο 75' η ΑΕΚ βρήκε το 2-1, με ωραίο τελείωμα του Πήλιου. Η «Βασίλισσα» πίεσε και βρήκε άμεσα το 2-2. Ο Μπέλινγκχαμ έδωσε στον Ντάμφρις κι αυτός γύρισε στον Μπαπέ, που πλάσαρε σε κενή εστία. Στο 85' ο Γάλλος φορ είχε πλασέ στο οριζόντιο δοκάρι κι αφού βρήκε όσο χρειαζόταν τη μπάλα ο Μπρινιόλι και στο 92' ο Βαλβέρδε με τρομερό σουτ από τα 25 μέτρα έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ.

Στο τέλος του ματς να σημειωθεί ότι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Κοϊτά.

Τα highlights του αγώνα