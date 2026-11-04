ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Το τετ-α-τετ Μουρίνιο - Νίκολιτς και η «παρέμβαση» Ηλιόπουλου
Η ΑΕΚ πάλεψε με την ψυχή της στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στο μεγαθήριο που ακούει στο όνομα Ρεάλ Μαδρίτης και κατάφερε να την αγχώσει! Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πάλεψαν γενναία στον αγωνιστικό χώρο και κρατούσαν ισόπαλο το σκορ έως το 90΄+2΄, όταν η οβίδα του Φεντερίκο Βαλβέρδε λύτρωσε τους Μαχδριλένους με 3-2.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Σέρβος τεχνικός είχε τετ-α-τετ με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον αγωνιστικό χώρο, με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ μάλιστα, Μάριο Ηλιόπουλο, να μπαίνει ως τρίτος στη συζήτηση.
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