Νίκολιτς: «Περήφανος και στεναχωρημένος, πολύ ωραίο να λέει τέτοια λόγια ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη Magenta TV μετά τη σπουδαία εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ στάθηκε επάξια στη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το φανταστικό γκολ του Βαλβέρδε έκρινε τη νίκη των Ισπανών. Ο Μάρκο Νίκολιτς με δηλώσεις του στη Magenta TV αναφέρθηκε στα κολακευτικά λόγια του μεγάλου Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ εξέφρασε τα συναισθήματα του για το παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Είναι πολύ ωραίο να λέει ο Ζοσέ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου τόσο ωραία λόγια. Είναι πολύ ευχάριστο και τον ευχαριστώ. Έχω δύο δυνατά συναισθήματα. Είμαι περήφανος και λυπημένος. Είμαι περήφανος για την εικόνα των φιλάθλων μας και επειδή άναμε μια φανταστική εμφάνιση, όμως είμαι λυπημένος επειδή φάγαμε ένα ατυχές γκολ στο τέλος.

Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να κρατήσουμε τα καλά για τα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε λυπημένοι. Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε.

Είπα στους παίκτες μου ότι πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι. Είναι μαχητές. Είναι λογικό να υπάρχει στενοχώρια. Παίζουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κόντρα σε σπουδαίες ομάδες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες για το μέλλον και να ανεβάσουμε το επίπεδό μας».