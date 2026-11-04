Βαθμολογία Champions League: Πτώση για την ΑΕΚ μετά την ήττα από τη Ρεάλ
Η ΑΕΚ βρέθηκε μερικά λεπτά μακριά από την υπέρβαση! Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κοίταξαν στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, προηγήθηκαν δυο φορές, άγγιξαν ένα μεγάλο αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά εξαιτίας μιας οβίδας του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις γνώρισε την ήττα με 3-2.
Κάπως έτσι, η Ένωση υποχώρησε προσωρινά τρεις θέσεις στη βαθμολογία του Champions League κι έπεσε στην 30η θέση. Η πρώτη 24αδα πάντως παραμένει εντός εμβέλειας, όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η απόσταση να μεγαλώσει μετά τα βραδινά παιχνίδια της Τετάρτης (4/11).
Η βαθμολογία του Champions League
- Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5)
- Ρεάλ Μαδρίτης 12 (13-7)
- Μπαρτσελόνα 9 (14-6)
- Άστον Βίλα 9 (12-6)
- Λίβερπουλ 9 (14-10)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 9 (8-4)
- Μπέτις 9 (7-4)
- Μπάγερν Μονάχου 8 (12-5)
- Άρσεναλ 7 (6-2)
- Στουτγκάρδη 7 (7-4)
- Κόμο 6 (10-5)
- Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)
- Κλαμπ Μπριζ 6 (9-6)
- Ίντερ 6 (8-6)
- ΛΑΣΚ 6 (10-9)
- Ντόρτμουντ 6 (5-4)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6 (8-8)
- Γαλατάσαραϊ 6 (8-9)
- Φενέρμπαχτσε 5 (6-11)
- Ρόμα 4 (10-8)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4)
- Αϊντχόφεν 4 (2-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-5)
- Μπόντο/Γκλιμτ 4 (4-9)
- Νάπολι 3 (5-7)
- Σαμπάχ 3 (3-6)
- Λανς 3 (3-7)
- Λειψία 3 (3-8)
- Βιγιαρεάλ 3 (8-14)
- ΑΕΚ 3 (5-11)
- Φέγενορντ 3 (4-11)
- Σλάβια Πράγας 1 (4-7)
- Βίκινγκ 1 (5-9)
- Λιλ 1 (4-10)
- Πόρτο 0 (2-6)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/11)
- Βίκινγκ-Σαμπάχ (22:00)
- Λανς-Κόμο (22:00)
- Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
- Ντόρτμουντ-Μπέτις (22:00)
- Αϊντχόφεν-Κλαμπ Μπριζ (22:00)
- Πόρτο-Νάπολι (22:00)
- Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ (22:00)
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