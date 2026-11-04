Η ΑΕΚ άγγιξε μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η ήττα με 3-2 στις καθυστερήσεις της στέρησε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα και την έριξε στην 30η θέση του Champions League.

Η ΑΕΚ βρέθηκε μερικά λεπτά μακριά από την υπέρβαση! Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κοίταξαν στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, προηγήθηκαν δυο φορές, άγγιξαν ένα μεγάλο αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά εξαιτίας μιας οβίδας του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις γνώρισε την ήττα με 3-2.

Κάπως έτσι, η Ένωση υποχώρησε προσωρινά τρεις θέσεις στη βαθμολογία του Champions League κι έπεσε στην 30η θέση. Η πρώτη 24αδα πάντως παραμένει εντός εμβέλειας, όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η απόσταση να μεγαλώσει μετά τα βραδινά παιχνίδια της Τετάρτης (4/11).

Η βαθμολογία του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5) Ρεάλ Μαδρίτης 12 (13-7) Μπαρτσελόνα 9 (14-6) Άστον Βίλα 9 (12-6) Λίβερπουλ 9 (14-10) Σπόρτινγκ Λισαβόνας 9 (8-4) Μπέτις 9 (7-4) Μπάγερν Μονάχου 8 (12-5) Άρσεναλ 7 (6-2) Στουτγκάρδη 7 (7-4) Κόμο 6 (10-5) Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5) Κλαμπ Μπριζ 6 (9-6) Ίντερ 6 (8-6) ΛΑΣΚ 6 (10-9) Ντόρτμουντ 6 (5-4) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6 (8-8) Γαλατάσαραϊ 6 (8-9) Φενέρμπαχτσε 5 (6-11) Ρόμα 4 (10-8) Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4) Αϊντχόφεν 4 (2-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-5) Μπόντο/Γκλιμτ 4 (4-9) Νάπολι 3 (5-7) Σαμπάχ 3 (3-6) Λανς 3 (3-7) Λειψία 3 (3-8) Βιγιαρεάλ 3 (8-14) ΑΕΚ 3 (5-11) Φέγενορντ 3 (4-11) Σλάβια Πράγας 1 (4-7) Βίκινγκ 1 (5-9) Λιλ 1 (4-10) Πόρτο 0 (2-6) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)



Το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/11)