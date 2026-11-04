Ο Σταύρος Πήλιος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ΑΕΚ στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πανηγύρισε σαν τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Η ΑΕΚ πήρε εκ νέου προβάδισμα στον σπουδαίο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο Κοϊτά μετά το γκολ του είχε και ασίστ με αποδέκτη τον Σταύρο Πήλιο!

Στο 75ο λεπτό ο Μαυριτανός έφυγε στο χώρο, γύρισε την μπάλα και ο διεθής μπακ πλάσαρε τον Κουρτουά για το 2-1. Μάλιστα ο σκόρερ του Δικεφάλου πανηγύρισε με το... χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο Σταύρος Πήλιος μετά το γκολ του στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε και κόντρα στο δεύτερο μεγαθήριο που βρέθηκε στον ευρωπαϊκό δρόμο της Ένωσης, όμως και πάλι δεν ήταν αρκετό για τους Κιτρινόμαυρους, οι οποίοι ηττήθηκαν στο φινάλε με 3-2.

Το γκολ του Πήλιου