Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Κόμο στις 24 Νοεμβρίου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως ηττήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-2, καθώς την πλήγωσε η γκολάρα του Βαλβέρδε στο φινάλε.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση των πρωταθλητών Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα είναι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενηθούν από την Κόμο στην Ιταλία. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 22:00.

Το παιχνίδι του Δικεφάλου με την ομάδα του Τάσου Δουβίκα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League