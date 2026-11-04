ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα του επόμενου αγώνα για τη League Phase του Champions League
Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως ηττήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-2, καθώς την πλήγωσε η γκολάρα του Βαλβέρδε στο φινάλε.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση των πρωταθλητών Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα είναι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενηθούν από την Κόμο στην Ιταλία. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 22:00.
Το παιχνίδι του Δικεφάλου με την ομάδα του Τάσου Δουβίκα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League
- ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0
- Σαχτάρ - ΑΕΚ 3-1
- Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 5-1
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
- Κόμο - ΑΕΚ (Τρίτη 24/11 - 22:00)
- ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)
- ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)
- Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)
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