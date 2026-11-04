ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπαπέ τελείωσε ωραίο συνδυασμό για το 2-2
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Ο Κιλιάν Μπαπέ ισοφάρισε στο 78' σε 2-2 την ΑΕΚ.
Η χαρά της ΑΕΚ για το 2-1 του Πήλιου δυστυχώς δεν κράτησε πολύ. Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε όλη την ποιότητά της στο χορτάρι στο 78' και ισοφάρισε σε 2-2.
Ο Μπέλινγκχαμ πέρασε κάθετα στον Ντάμφρις, ο Ολλανδός μπακ γύρισε και ο Μπαπέ σε άδεια εστία δεν είχε πρόβλημα να σημειώσει το 2-2.
Δείτε το γκολ
@Photo credits: INTIME
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