Ο Κιλιάν Μπαπέ ισοφάρισε στο 78' σε 2-2 την ΑΕΚ.

Η χαρά της ΑΕΚ για το 2-1 του Πήλιου δυστυχώς δεν κράτησε πολύ. Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε όλη την ποιότητά της στο χορτάρι στο 78' και ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Μπέλινγκχαμ πέρασε κάθετα στον Ντάμφρις, ο Ολλανδός μπακ γύρισε και ο Μπαπέ σε άδεια εστία δεν είχε πρόβλημα να σημειώσει το 2-2.

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