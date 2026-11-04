Στο πρώτο μέρος του μεγάλου ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τιμπό Κουρτουά έκανε μεγάλες αποκρούσεις στις προσπάθειες Μίγιατ Γκατσίνοβιτς και Λούκα Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ ήταν ιδαίτερα ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος του σπουδαίου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος μπορεί να μην κατάφερε να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια (1-1), όμως προηγήθηκε στο σκορ και είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες αλλά έπεσε πάνω στον σπουδαίο Τιμπό Κουρτουά.

Οκτώ λεπτά πριν τη γκολάρα του Κοϊτά, στο 4', ο Μάγερ έκανε το γύρισμα ο Γκατσίνοβιτς έκανε το διαγώνιο σουτ και ο Βέλγος απέκρουσε με το πόδι.

Στο 17' η Ένωση είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα της. Ο φανταστικός Γκατσίνοβιτς «άδειασε» εντυπωσιακά τον Ρούντιγκερ, γύρισε την μπάλα στον Γιόβιτς, ο ο οποίος απέφυγε τον Καμαβινγκά, έπιασε δυνατό σουτ αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε ξανά.