ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Σπουδαίες επεμβάσεις Κουρτουά σε Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς
Η ΑΕΚ ήταν ιδαίτερα ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος του σπουδαίου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος μπορεί να μην κατάφερε να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια (1-1), όμως προηγήθηκε στο σκορ και είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες αλλά έπεσε πάνω στον σπουδαίο Τιμπό Κουρτουά.
Οκτώ λεπτά πριν τη γκολάρα του Κοϊτά, στο 4', ο Μάγερ έκανε το γύρισμα ο Γκατσίνοβιτς έκανε το διαγώνιο σουτ και ο Βέλγος απέκρουσε με το πόδι.
Στο 17' η Ένωση είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα της. Ο φανταστικός Γκατσίνοβιτς «άδειασε» εντυπωσιακά τον Ρούντιγκερ, γύρισε την μπάλα στον Γιόβιτς, ο ο οποίος απέφυγε τον Καμαβινγκά, έπιασε δυνατό σουτ αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε ξανά.
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