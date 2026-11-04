ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Ο Μπέλινγκχαμ με φοβερό τακουνάκι ισοφάρισε
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Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έκανε το 1-1 στο 32'.
Η Ρεάλ μετά το γκολ της ΑΕΚ πίεσε πολύ και στο 28' ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν οφσάιντ.
Στο 32', όμως, ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο 23χρονος Άγγλος άσος με φανταστικό τακουνάκι νίκησε τον Μπρινιόλι για το 1-1.
@Photo credits: INTIME
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