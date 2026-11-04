Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έκανε το 1-1 στο 32'.

Η Ρεάλ μετά το γκολ της ΑΕΚ πίεσε πολύ και στο 28' ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν οφσάιντ.

Στο 32', όμως, ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο 23χρονος Άγγλος άσος με φανταστικό τακουνάκι νίκησε τον Μπρινιόλι για το 1-1.