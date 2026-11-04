Ο εμπνευστής και δημιουργός της «Allwyn Arena» Δημήτρης Μελισσανίδης βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον μεγάλο αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 100ο παιχνίδι της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο είναι και το πιο... λαμπερό, καθώς υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League. Φυσικά από ένα τόσο σπουδαίο ματς δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Ο εμβληματικός άλλοτε διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός της «Allwyn Arena» έδωσε το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παρακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι της Ένωσης.