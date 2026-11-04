Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του ύμνου του Champions League πριν τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης οι Ενωσίτες σήκωσαν πανό για την... Original Βασίλισσα.

Η ΑΕΚ στην βραδιά που περίμενε από την ημέρα της κλήρωσης της League Phase του Champions League υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Ενωσίτες που γέμισαν την Allwyn Arena δημιούργησαν υπέροχη ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, κατά την είσοδο των δυο ομάδων και την ανάκρουση του ύμνου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης οι φίλοι του Δικεφάλου έστησαν στις κεντρικές εξέδρες μεγάλο πανό που έγραφε: «Τhe Original Queen is AEK».