Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, φωτογραφήθηκε με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, πριν τη σέντρα του αγώνα.

Η ΑΕΚ στο πιο... λαμπερό παιχνίδι της στη Νέα Φιλαδέλφεια υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήρθε στην Αθήνα με όλα τα μεγάλα της αστέρια, οι οποίοι είναι στη βασική ενδεκάδα. Ο λόγος για τους Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους και φυσικά τον Κιλιάν Μπαπέ.

Μάλιστα ο Γάλλος σταρ πριν το παιχνίδι φωτογραφήθηκε με τον διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τον αγκάλιασε.