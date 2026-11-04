ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Η αγκαλιά Ηλιόπουλου - Μπαπέ πριν το ματς
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Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, φωτογραφήθηκε με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, πριν τη σέντρα του αγώνα.
Η ΑΕΚ στο πιο... λαμπερό παιχνίδι της στη Νέα Φιλαδέλφεια υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήρθε στην Αθήνα με όλα τα μεγάλα της αστέρια, οι οποίοι είναι στη βασική ενδεκάδα. Ο λόγος για τους Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους και φυσικά τον Κιλιάν Μπαπέ.
Μάλιστα ο Γάλλος σταρ πριν το παιχνίδι φωτογραφήθηκε με τον διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τον αγκάλιασε.
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