Βασικός θα ξεκινήσει και πάλι με τη Λίβερπουλ στο Champions League ο Κώστας Τσιμίκας, αυτή τη φορά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αν και οι «reds» προέρχoνται από ήττα στην Premier League από την Άρσεναλ, σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρούν δύο νίκες και μία ήττα.

Ο Άντονι Ιραόλα επέλεξε, όπως απέναντι στη ΛΑΣΚ και την Βιγιερεάλ, να παρατάξει την ομάδα του με τον Κώστα Τσιμίκα στο βασικό σχήμα. Ο Έλληνας διεθνής μάλιστα, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε αυτά τα δύο ματς, μετρώντας δύο ασίστ στο πρώτο και μία στο δεύτερο.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Ζακέ, Γκόμεζ, Νιόνι, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Μουνιόθ, Ενγκουμόα, Μπαρκολά.