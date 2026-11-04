ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: «Σείστηκε» η Νέα Φιλαδέλφεια στο «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τ' όνομά σου»!
Είκοσι λεπτά πριν τη σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια στη μεγάλη συνάντηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε από τα μεγάφωνα ο ύμνος της ΑΕΚ, συνοδευόμενος και από ένα κορεό σε κιτρινόμαυρο χρώμα σε όλες τις εξέδρες!
Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό, με τους οπαδούς της ΑΕΚ κατάμεστες εξέδρες της Allwyn Arena να τραγουδούν τον ύμνο, παρουσία των παικτών της Ρεάλ που ακόμα δεν είχαν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους.
Μάλιστα η Νέα Φιλαδέλφεια «σείστηκε» τη στιγμή του χαρακτηριστικού στίχου «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τ' όνομά σου», με τους φίλους της Ένωσης να το φωνάζουν όσο πιο δυνατά γινόταν!
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