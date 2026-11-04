Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέλεξε ενδεκάδα με αλλαγές στο κέντρο της άμυνας και με... πυραυλοκίνητη επιθετική γραμμή για τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε προαναγγείλει αλλαγές για το ματς με την ΑΕΚ, όμως τελικά εκείνες περιορίστηκαν μόνο στην άμυνα. Ο Πορτογάλος προπονητής επέλεξε όλα τα μεγάλα όπλα για την επιθετική γραμμή, όμως στην άμυνα θα πάει με εναλλακτικό δίδυμο στα στόπερ.

Συγκεκριμένα ο Τιμπό Κουρτουά βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντάμφρις και Κουκουρέγια στα άκρα της αμυντικής τετράδας. Στα στόπερ θα βρεθεί ο Αντόνιο Ρούντιγκερ μαζί με τον Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο μετά τον τραυματισμό του.

Δίδυμο στα χαφ θα συνθέσουν οι Εντουαρντό Καμαβινγκά και Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ μπροστά ο Μουρίνιο επέλεξε όλα τα... βιολιά της επίθεσης. Συγκεκριμένα ο Ντιομαντέ βρίσκεται στο δεξί φτερό, ο Βινίσιους στο αριστερό, ο Μπέλιγχαμ δεκάρι και προωθημένος ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντιομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ