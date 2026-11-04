ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Με rotation στην άμυνα και επίθεση-φωτιά η ενδεκάδα των Μερένγκες
Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε προαναγγείλει αλλαγές για το ματς με την ΑΕΚ, όμως τελικά εκείνες περιορίστηκαν μόνο στην άμυνα. Ο Πορτογάλος προπονητής επέλεξε όλα τα μεγάλα όπλα για την επιθετική γραμμή, όμως στην άμυνα θα πάει με εναλλακτικό δίδυμο στα στόπερ.
Συγκεκριμένα ο Τιμπό Κουρτουά βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντάμφρις και Κουκουρέγια στα άκρα της αμυντικής τετράδας. Στα στόπερ θα βρεθεί ο Αντόνιο Ρούντιγκερ μαζί με τον Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο μετά τον τραυματισμό του.
Δίδυμο στα χαφ θα συνθέσουν οι Εντουαρντό Καμαβινγκά και Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ μπροστά ο Μουρίνιο επέλεξε όλα τα... βιολιά της επίθεσης. Συγκεκριμένα ο Ντιομαντέ βρίσκεται στο δεξί φτερό, ο Βινίσιους στο αριστερό, ο Μπέλιγχαμ δεκάρι και προωθημένος ο Κιλιάν Μπαπέ.
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντιομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ
📋✅ Our starting XI. 🆚 @AEK_FC_OFFICIAL https://t.co/5X4jpeJptJ— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 4, 2026
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