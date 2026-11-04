Λίγο μετά την ΑΕΚ, στην Allwyn Arena έφτασε και η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης με τους Μερένχες να κάνουν τη βόλτα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Η ΑΕΚ έφτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνεται από τους οπαδούς της Ένωσης, και λίγα λεπτά αργότερα και η Ρεάλ Μαδρίτης αφίχθη στην Allwyn Arena.

Διάφοροι παίκτες των Μερένχες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για τη βόλτα τους, με τον Μπέλινγκχαμ να κοιτάζει το πέταλο της Original 21 που έχει γεμίσει δύο ώρες πριν τη σέντρα.