Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον σπουδαίο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην αποστολή ο Στρακόσα.

Η ΑΕΚ μετά τις διαδοχικές ήττες στην Αγγλία από Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League με το σπουδαιότερο, βάσει αντιπάλου, παιχνίδι της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος φυσικά για τoν μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ματς με τους Μερένγκες έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Δικέφαλος θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2. Ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία, ενώ ο Στρακόσα επέστρεψε στην αποστολή αλλά είναι στον πάγκο. Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο.

Κάιρινεν - Αριάγκα δίδυμο στα χαφ, με τους Μάγερ - Κοϊτά ακραίους μεσοεπιθετικούς. Περιφερειακά του Γιόβιτς θα αγωνιστεί ο Γκατσίνοβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Κάιρινεν, Αριάγκα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Ζούμπκοφ, Μαρίν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι