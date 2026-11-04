Ο Μάρκο Νίκολιτς βγήκε για το καθιερωμένο του τελετουργικό κατά την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αποθεώθηκε από το πέταλο της Original 21.

Περίπου μια ώρα και 45 λεπτά πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στην Allwyn Arena με τους παίκτες να βγαίνουν για τη βόλτα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Πρώτος από τη φυσούνα βγήκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πήγε κατευθείαν στον πάγκο για να κάνει το καθιερωμένο του τελετουργικό πριν τα παιχνίδια, βάζοντας τα χέρια στο πρόσωπο και κάνοντας τον σταυρό του στις δύο άκρες του πάγκου.

Με το που εμφανίστηκε ο Σέρβος τεχνικός γνώρισε τρομερή αποθέωση από το ήδη κατάμεστο πέταλο της Original 21 που φώναξε ρυθμικά το όνομά του: «Μάρκο Νίκολιτς, Μάρκο Νίκολιτς»!

Ο Νίκολιτς σήκωσε το χέρι του, ευχαρίστησε τους οπαδούς της ΑΕΚ και χειροκρότησε και αυτός.