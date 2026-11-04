Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, βρέθηκε στη Νεά Φιλαδέλφεια για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ σε λίγη ώρα θα δώσει το πιο «λαμπερό» παιχνίδι της στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League, καθώς θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είναι φυσικό στην Allwyn Arena θα υπάρχουν αρκετοί παρευσικόμενοι που έχουν υπηρετήσει τον Δικέφαλο τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ αυτών είναι και ο εκ των αγαπημένων προπονητών της Ενωσίτικης εξέδρας, Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δει το ματς των Κιτρινόμαυρων με τους Ισπανούς.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει τέσσερις θητείες στον πάγκο της ΑΕΚ και έχει δεθεί όσο λίγοι τεχνικοί με το κλαμπ. Με την Ένωση κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2011, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 9 χρόνων δίχως τίτλο για τον Δικέφαλο, ενώ το 2018 πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της νέας εποχής των Κιτρινόμαυρων, ύστερα από 24 χρόνια αναμονής.