Η ισπανική «AS» υποστηρίζει πως τα ονόματα των Βινίσιους Ζούνιορ και Εντουαρντό Καμαβινγκά πρέπει να θεωρούνται δεδομένα για την ενδεκάδα της Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το μεγάλο ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να ψάχνει μια υπέρβαση απέναντι στον Ζοσέ Μουρίνιο και την ομάδα του.

Η παράδοση είναι υπέρ των Κιτρινόμαυρων που παραμένουν αήττητοι σε ελληνικό έδαφος απέναντι στη Βασίλισσα, ενώ ποντάρουν και στο γεγονός πως οι Ισπανοί μπορούν να προβούν σε rotation για το ματς της «Allwyn Arena».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε προαναγγείλει τρεις με τέσσερις αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα που παρατάχθηκε πριν από μερικές μέρες στο «Σαρδινέρο» για το ματς απέναντι στη Σανταντέρ και η «AS» αποκαλύπτει δυο ονόματα που έχουν κλειδώσει για την ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, η ισπανική εφημερίδα τονίζει πως ο Βινίσιους Ζούνιορ επιστρέφει στην ενδεκάδα της Ρεάλ ως αριστερός εξτρέμ, ενώ στον άξονα θα βρεθεί ο Εντουαρντό Καμαβινγκά ως ένας εκ των δυο χαφ που θα συνθέσουν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής.