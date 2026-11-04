Η ανάρτηση του Mega που προαναγγέλλει το ματς της Ρεάλ κόντρα στην ΑΕΚ
Λίγες ώρες απομένουν από την πρώτη σέντρα της ιστορικής μάχης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45) για το League Phase του Champions League το Mega έκανε ανάρτηση σχετικά με το παιχνίδι της Ένωσης.
Ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού έρχεται στο MEGA! ΑΕΚ 🆚 Ρεάλ Μαδρίτης 👉Απόψε στις 19:45 #UClMegaTv #UCL #ToMegaToKalo #aek #realmadrid https://t.co/ouQigdbRJG— MEGA TV (@MegaTvOfficial) November 4, 2026
Συγκεκριμένα, το κανάλι που θα δείξει και το ματς, ανέβασε μία προαναγγελία για το σημερινό ματς έχοντας τον Κιλιάν Μπαπέ ως κεντρικό πρόσωπο. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική ανάρτηση του καναλιού, καθώς εκτός από τον Γάλλο σταρ, υπήρξε και ποδοσφαιριστής της Ένωσης.
Αυτός ήταν ο Μάγερ που βρέθηκε στη φωτογραφία για το παιχνίδι στη χθεσινή ανάρτηση του Mega.
ΑΕΚ 🆚 Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase τουUEFA Champions League 👉Τετάρτη στις 19:45 #UClMegaTv #UCL #ToMegaToKalo #aek #realmadrid https://t.co/3VUnHnTUWM— MEGA TV (@MegaTvOfficial) November 3, 2026
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