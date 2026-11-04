Η ανάρτηση του Mega που προαναγγέλλει το ματς της Ρεάλ κόντρα στην ΑΕΚ

Το Mega έκανε ανάρτηση σχετικά με τη μάχη της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον Κιλιάν Μπαπέ.

Λίγες ώρες απομένουν από την πρώτη σέντρα της ιστορικής μάχης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45) για το League Phase του Champions League το Mega έκανε ανάρτηση σχετικά με το παιχνίδι της Ένωσης.

Ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού έρχεται στο MEGA! ΑΕΚ 🆚 Ρεάλ Μαδρίτης 👉Απόψε στις 19:45 #UClMegaTv #UCL #ToMegaToKalo #aek #realmadrid https://t.co/ouQigdbRJG November 4, 2026

Συγκεκριμένα, το κανάλι που θα δείξει και το ματς, ανέβασε μία προαναγγελία για το σημερινό ματς έχοντας τον Κιλιάν Μπαπέ ως κεντρικό πρόσωπο. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική ανάρτηση του καναλιού, καθώς εκτός από τον Γάλλο σταρ, υπήρξε και ποδοσφαιριστής της Ένωσης.

Αυτός ήταν ο Μάγερ που βρέθηκε στη φωτογραφία για το παιχνίδι στη χθεσινή ανάρτηση του Mega.