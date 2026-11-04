Η αποθέωση της «AS» για Μάνταλο: «Το είδωλο της ΑΕΚ που έζησε την αναγέννηση της ομάδας»

Η ισπανική «AS» πρόσφερε ένα αφιέρωμα στον Πέτρο Μάνταλο εστιάζοντας στην επιτυχημένη καριέρα του ποδοσφαιριστή.

Λίγο πριν την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Live από Gazzetta) στην «Allwyn Arena» ενόψει της 4ης αγωνιστικής του Champions League, το ισπανικό μέσο «AS», ξεχώρισε την πορεία του Πέτρου Μάνταλου.

Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα αφιέρωμα σχετικό με την καριέρα του 35χρονου επιθετικού, χαρακτηρίζοντας τον «συμβόλου της αναγέννησης» για την Ένωση στην οποία αγωνίζεται από το 2014. Το βίντεο αναφέρεται στις δυσκολίες που έχει ξεπεράσει ανά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στις ηγετικές του ικανότητες αλλά και στα στοιχεία που θα απειλήσουν τους «μερένχες».

«Μάνταλος, το είδωλο της ΑΕΚ που έζησε την αναγέννηση της ομάδας μέχρι και το Champions League. Αυτή την εβδομάδα, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Champions League. Μιλήσαμε με τον Άξελ Τόρες για τον Μάνταλο, το είδωλο της ΑΕΚ, ο οποίος στα 34 του χρόνια έχει βιώσει τα πάντα στον σύλλογο: την πτώση, την αναγέννηση και την επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εξετάσαμε ποιος είναι, τι αντιπροσωπεύει για τους Έλληνες φιλάθλους και τι μπορεί να περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.