Ο Μικέλ Αρτέτα τέσταρε τα αντανακλαστικά του Χρήστου Τζόλη και στην συνέχεια πρόσφερε ένα όμορφο στιγμιότυπο μαζί του.

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο με τον Μικέλ Αρτέτα και τον Χρήστο Τζόλη κατά της διάρκειας της προπόνησης της Άρσεναλ, τράβηξε τα βλέμματα και έγινε viral στα social media.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας για την 4η αγωνιστική του Champions League (4/11, 22:00), ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά και ταχύτητα αντίδρασης του Έλληνα μεσοεπιθετικού με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Ο προπονητής των «κανονιέρηδων» πέταξε ταυτόχρονα δύο μικρές μπάλες στον αέρα μπροστά στον Χρήστο Τζόλη, θέλοντας να δει πώς ο παίκτης θα διαχειριστεί την ξαφνική πίεση και ποια από τις δύο θα διαλέξει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο στόχος του τεστ ήταν να φανεί η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

Ο διεθνής εξτρέμ απέδειξε πως διαθέτει εξαιρετική τεχνική και γρήγορα αντανακλαστικά καθώς διάλεξε τη μία μπάλα, την κατέβασε υποδειγματικά με το πόδι και άρχισε να κάνει «γκελάκια». Η επιτυχία της άσκησης προκάλεσε τον ενθουσιασμό του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος έσπευσε να πέσει ενθουσιασμένος στην πλάτη του Τζόλη για μια θερμή αγκαλιά, αποδεικνύοντας έτσι την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατεί στις προπονήσεις της αγγλικής ομάδας.