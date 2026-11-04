Τσιάρτας στη Marca: «Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει η ΑΕΚ, είχα επαφές με τη Ρεάλ»

Ο Βασίλης Τσιάρτας παραχώρησε συνέντευξη στη Marca, στο πλαίσιο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 19:45).

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να υποδεχθεί απόψε (4/11, Live στο Gazzetta) στις 19:45 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική του Champions League, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στη Βασίλισσα και ο Βασίλης Τσιάρτας πιστεύει πως στο σημερινό ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά, ωστόσο το αποψινό αποτέλεσμα εξαρτάται από το πόσο θα αντέξει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην πίεση.

Ο παλαίμαχος άσος των γηπέδων παραχώρησε συνέντευξη στη Marca, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως υπήρξαν συζητήσεις για μεταγραφή στη Ρεάλ, ενώ τόνισε για τον Κιλιάν Μπαπέ πως δεν είναι και τόσο φυσιολογικό να περιμένει ο κόσμος να μαρκάρει έντονα, όπως άλλωστε δεν περιμένει από έναν αμυντικό να βάζει 20 γκολ στη σεζόν.

Ποια είναι η ΑΕΚ;

«Η ΑΕΚ είναι ένας από τους μεγάλους συλλόγους στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πολλοί το γνωρίζουν ήδη, λόγω της ιστορίας μας και επειδή παίξαμε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης πριν από χρόνια. Επομένως, πιστεύω ότι πολλοί γνωρίζουν την ΑΕΚ, αν και ίσως υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που δεν τη γνωρίζουν. Είναι ένας από τους μεγάλους συλλόγους στην Ελλάδα.

Πέρυσι κατέκτησαν το πρωτάθλημα και φέτος, παρόλο που δεν βρίσκονται στην καλύτερή τους κατάσταση, παραμένουν μια συγκροτημένη και καλά δομημένη ομάδα. Έχουν κάνει προσθήκες σε θέσεις όπου χρειάζονταν ενίσχυση, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους».

Μπορείτε να κοντράρετε αυτή τη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Πιστεύω ότι στις μέρες μας, όπως έχουμε δει, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κοντράρει κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Το θέμα είναι για πόση ώρα μπορούν να αντέξουν. Γνωρίζουμε ήδη ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι, όπως πάντα, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League. Είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στη διοργάνωση, οπότε ξέρουμε ότι είναι το φαβορί.

Τώρα, εξαρτάται και από την ΑΕΚ, από το στυλ παιχνιδιού που θα επιλέξει και από το αν θα λειτουργήσει σωστά όλο το πλάνο που θα ετοιμάσει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης – κάτι που δεν θα είναι εύκολο. Η Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει τεράστια ποιότητα και παίκτες-κλειδιά, ικανούς να αλλάξουν την έκβαση ενός αγώνα ανά πάσα στιγμή».

Η Αθήνα είναι μια πόλη όπου η Ρεάλ Μαδρίτης πάντα δυσκολευόταν.

«Ναι, αν το δούμε ιστορικά, ναι. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και αυτή τη φορά, αλλά πέρυσι είδαμε τι έγινε με τον Ολυμπιακό και εκείνο το 3-4. Στο παρελθόν, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός διέθεταν ομάδες ικανές να κοντράρουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάμαι την ισοπαλία μας με 3-3 εδώ στην Αθήνα και, στη συνέχεια, το 2-2 στο «Μπερναμπέου». Στο ματς που έληξε 3-3, κερδίζαμε με 3-1, αλλά τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε. Επομένως, πάντα τους δείχναμε τον σεβασμό που τους αξίζει, αλλά χωρίς φόβο».

Κάποτε διάβασα ότι βρέθηκες κοντά στο να υπογράψεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, ή ότι τουλάχιστον υπήρξαν επαφές.

«Ναι».

Πώς προέκυψε αυτό;

«Την προτελευταία μου σεζόν στη Σεβίλλη, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αλλά όχι κάτι πολύ προχωρημένο, ας πούμε. Θυμάμαι τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο να μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για μένα. Τελικά, όμως, δεν έμελλε να γίνει. Θα ήθελα πολύ να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάθε παίκτης ονειρεύεται να αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα, και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά στη ζωή. Αλλά δεν έγινε, και αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν».

Σου είπαν ότι δεν έτρεχες. Όταν εδώ λένε ότι ο Μπαπέ δεν τρέχει, δεν πιέζει, εσύ τι λες;

«Όπως ακριβώς δεν μπορείς να περιμένεις από έναν κεντρικό αμυντικό να βάλει 20 γκολ, έτσι δεν μπορείς να περιμένεις από έναν παίκτη που πρέπει να είναι φρέσκος στην επίθεση να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ή μήπως μπορείς; Φυσικά, μπορείς να του ζητήσεις να συμμετέχει στην άμυνα, αλλά υπάρχουν άλλοι παίκτες που είναι πιο κατάλληλοι για αυτόν τον ρόλο.

Από εκεί και πέρα, βεβαίως και μπορείς να τους ζητήσεις να βοηθήσουν, αλλά το σημαντικό είναι να παραμένουν φρέσκοι και να συμμετέχουν στην επίθεση – άλλωστε, γι' αυτό βρίσκεται εκεί ο Μπαπέ: για να κρίνει τα παιχνίδια. Όπως είδαμε πρόσφατα κόντρα στην Μπάρτσα, η Μαδρίτη στήριξε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού της στις αντεπιθέσεις και αυτό τους βγήκε σε καλό. Αν δεν εκμεταλλευτείς την ταχύτητα του Μπαπέ, του Ντιομαντέ... πρέπει να είσαι έξυπνος. Και ο Μουρίνιο είναι».

Πώς μπορεί η ΑΕΚ να δυσκολέψει τη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Βλέπουμε ότι το πρόβλημα προκύπτει όταν αντιμετωπίζουν μια ομάδα που ξέρει να αμύνεται καλά, να κλείνει τους χώρους και τις διαδρομές της μπάλας, και να τους κρατά μακριά από την εστία. Έχουμε δει ότι μικρότερες ομάδες παίζουν με αυτόν τον τρόπο και έχουν καταφέρει να πάρουν καλά αποτελέσματα. Όμως, αυτό απαιτεί συγκέντρωση στο 200%, με κάθε παίκτη να εκτελεί τον ρόλο του στην εντέλεια. Φυσικά, δεν παίζεις κάθε μέρα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για τους παίκτες της ΑΕΚ, είναι το παιχνίδι της ζωής τους.

Νομίζω ότι το κίνητρο υπάρχει ήδη. Ο προπονητής δεν χρειάζεται να τους πει πολλά, καθώς τέτοια παιχνίδια αποτελούν από μόνα τους κίνητρο. Ας δούμε τι θα γίνει. Η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη· οι φίλαθλοι θα στηρίξουν θερμά την ΑΕΚ. Έχουν φτιάξει ένα νέο γήπεδο, όπου επικρατεί μια πραγματικά ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα».