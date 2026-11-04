Προειδοποίησε για τον Καρέτσα ο Κόβατς: «Να μην βιαστούμε...»

Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στην επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τον τραυματισμό που είχε και τόνισε ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί στην ομάδα με την επαναφορά του στη δράση.

Η Ντόρτμουντ φιλοξενεί την Μπέτις (4/11 στις 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου τόσο για το παιχνίδι όσο και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επέστρεψε από τον τραυματισμό που είχε στον αστράγαλο και πήρε λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και αναμένεται να αγωνιστεί και απέναντι στον ισπανικό σύλλογο, με τον προπονητή των Βεστφαλών να παίρνει θέση για αυτό.

Συγκεκριμένα είπε: «Έχουμε σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας. Οι δύο νεαροί θα αγωνιστούν με την Κ19, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στην αποστολή. Είναι ευχάριστο να βλέπεις πολλούς παίκτες στο προπονητικό γήπεδο και είμαστε αισιόδοξοι για το αυριανό παιχνίδι. Ο Καρέτσας έχει πλέον αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό. Πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και θα συνεχίσουμε να τον επαναφέρουμε σταδιακά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην βιαστούμε».