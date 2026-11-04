Το γκολ του Λαμίν Γιαμάλ κόντρα στην Άστον Βίλα (3-0) ήταν ιστορικό, καθώς με αυτό πέρασε τον Κιλιάν Μπαπέ σε μια ιδιαίτερη κατηγορία.

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε το παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης (3/11) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Μπλαουγκράνα κέρδισαν εύκολα με 3-0 την ομάδα του Ουνάι Έμερι και επέστρεψαν στις επιτυχίες στον θεσμό, μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής στη Γαλλία από την Παρί Σεν Ζερμέν (4-2).

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Χάνσι Φλικ ήταν οι... συνήθεις ύποπτοι, Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ, με τον πρώτο να πετυχαίνει «ντοπιέτα» και τον δεύτερο να ανοίγει το σκορ με πολύ ωραίο πλασέ, σε ένα ιστορικό γκολ για τον ίδιο.

Ο λόγος; Με αυτό έφτασε τα 14 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και πέρασε τον Κιλιάν Μπαπέ, ως ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ πριν συμπληρώσει την ηλικία των 20 ετών. Θυμίζουμε πως ο Γιαμάλ έχει γενέθλια τον Ιούλιο, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να αυξήσει κι άλλο την διαφορά του από τη 2η θέση της εν λόγω λίστας.