Οι ποδοσφαιριστές που σκέφτεται να ξεκινήσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, στο αποψινό (4/11, 19:45) ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ.

Με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο και να κάνει το 4/4 στο φετινό Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την ΑΕΚ (4/11, 19:45, Live στο Gazzetta) στη Νέα Φιλαδέλφεια και την κατάμεστη Allwyn Arena.

Η Βασίλισσα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με σερί νικών σε Ισπανία και Ευρώπη, κάτι που όπως είπαμε θέλει να συνεχίσει και απέναντι στην Ένωση.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε στη Μαδρίτη τους Τσουαμενί και Γκιουλέρ, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ της AS, σκέφτεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα κόντρα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τιμπό Κουρτουά, με τον Ντένζελ Ντάμφρις στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Άλβαρο Καρέρας στο αριστερό, ενώ δίδυμο στα στόπερ αναμένεται να είναι οι Αντόνιο Ρούντιγκερ και Ντιν Χάουσεν.

Στη μεσαία γραμμή πιθανότατα θα δούμε τους Εντουάρντο Καμαβινγκά, Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ μπροστά τους, με τον Βινίσιους Τζούνιορ στο αριστερό «φτερό», τον Μπραχίμ Ντίαθ στο δεξί και τον Κιλιάν Μπαπέ στην κορυφή της επίθεσης.

Η πιθανή εντεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Κουρτουά, Ντάμφρις, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρέρας, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Μπραχίμ, Μπαπέ.