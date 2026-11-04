Οι πιθανότητες του Football Meets Data για τη σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 19:45) στο Champions League.

Το πολύ μεγάλο και αναμενόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε, καθώς απόψε (4/11, Live στο Gazzetta) στις 19:45, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τους Μερένγκχες, στην 4η αγωνιστική του Champions League.

Η Βασίλισσα με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου δείχνει... αναγεννημένη το τελευταίο διάστημα και ήρθε στην Αθήνα για να κάνει το 4/4 στον θεσμό, την ίδια ώρα που η Ένωση θέλει να κάνει την αποψινή βραδιά ιστορική, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Φυσικά, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της, όπως άλλωστε δείχνει το Football Meets Data. Βάσει της εν λόγω πλατφόρμας, η Ρεάλ είναι το φαβορί για τη νίκη με ποσοστό 70%, ενώ 13% δίνεται στην περίπτωση επικράτησης του Δικέφαλου και 17% στο «Χ».