Ιστορικό το αποψινό ματς του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την ΑΕΚ, η οποία δίνει το 100ο παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αποφασισμένη για το καλύτερο δυνατό κόντρα στ' αστέρια της «Βασίλισσας».

Ποιος να το έλεγε ότι το «παλάτι» της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα συμπλήρωνε 100 επίσημα παιχνίδια σε ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρασαν τέσσερα χρόνια και ένας μήνας από τότε που ο Γκατσίνοβιτς έστελνε με εκείνο το φαλτσαριστό σουτ την μπάλα στα δίχτυα στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι με τον Ιωνικό, αλλά μοιάζει σαν χθες. Η προσμονή είναι πάντα η ίδια για τους φίλους της Ένωσης και απόψε (4/11, 19:45) στα 100 η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη «Βασίλισσα» Ρεάλ σε ένα ματς ορόσημο. Όπως ακριβώς αρμόζει σε αυτό το γήπεδο, στη μεγαλύτερη βραδιά του.

Από εκείνο το πρώτο παιχνίδι με τον Ιωνικό μέχρι και σήμερα στα 99, οι αριθμοί δείχνουν με εμφατικό τρόπο τη μεγάλη δυναμική της ΑΕΚ στο σπίτι της. Η Ένωση ειδικά τη φετινή σεζόν μετράει επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας τέρματα 30-1! Σε όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια, ο Δικέφαλος κερδίζει σχεδόν τα 3/4 των αγώνων που δίνει στο νέο του γήπεδο. Σε 82 ματς στην Ελλάδα έχει 63 νίκες, 12 ισοπαλίες και επτά ήττες με τέρματα 186-38 και σε 17 ματς στην Ευρώπη μετράει 10 νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες με τέρματα 33-18. Σε σύνολο 99 αγώνων η ΑΕΚ μετράει 73 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες με τέρματα 219-56 επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του «κάστρου» της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το πιο λαμπρό παιχνίδι με τη Ρεάλ βρίσκει την ΑΕΚ σε μια περίεργη συγκυρία από πλευράς αποτελεσμάτων και εικόνας. Ειδικά μετά την τελευταία ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι. Η ΑΕΚ παραμένει στο Champions League με τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας, αλλά όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Μάρκο Νίκολιτς η προτεραιότητα της ομάδας είναι η κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου, καθώς αυτό έδωσε την ευκαιρία στους κιτρινόμαυρους να παίζουν μαζί με τους κορυφαίους. Η Ένωση έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τη μεγάλη Ρεάλ γιατί πολύ απλά πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και για να μπορεί να ζει τέτοιες προκλήσεις και να γεμίζει από εμπειρίες στο υψηλότερο σκαλοπάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πρέπει και φέτος να επαναλάβει αυτό που κατάφερε πανάξια πέρυσι.

Η στάνταρ άμυνα του Νίκολιτς και οι πιθανές «μικρές προσαρμογές»

Η ΑΕΚ θα πρέπει να δώσει άμεσα απαντήσεις στα παραπάνω, ωστόσο τώρα υπάρχει η αστραφτερή συνάντηση με τη Ρεάλ. Η Νέα Φιλαδέλφεια θα φορέσει τα καλά της για το μεγαλύτερο παιχνίδι λαμβάνοντας υπόψιν το όνομα του αντιπάλου από τότε που το γήπεδο άνοιξε τις πύλες του. Για το 100ο ματς στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, στο οποίο η ΑΕΚ, όπως και στο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, είναι το ξεκάθαρο αουτσάιντερ. Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να αποφύγει τα λάθη καθώς όπως έγινε μάθημα από την Αγγλία, αυτά σε τέτοιο επίπεδο δεν μένουν ατιμώρητα. Το «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τ' όνομά σου» θα ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ στον ύμνο υπενθυμίζοντας στη «Βασίλισσα» ότι αγνοεί τη νίκη σε μια φιλική αναμέτρηση και σε δύο επίσημα παιχνίδια στην ιστορία της απέναντι στην ΑΕΚ στην Αθήνα. Ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει να τα κάνει απόψε τέσσερα, κάτι ωστόσο που δεν είναι και το πιο απλό...

Σύμφωνα με όσα είδαμε στο Έτιχαντ, ο Νίκολιτς ακόμα και σε ματς απέναντι σε τέτοιες ομάδες δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του και την τακτική του προσέγγιση, αν και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου έκανε λόγο για «μικρές προσαρμογές». Και μένει να φανεί αν αυτό έχει αντανάκλαση μόνο στη φιλοσοφία ή και στον σχηματισμό, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει μία απουσία, αυτή του Ζοάο Μάριο. Οι στάνταρ επιλογές αφορούν τα μετόπισθεν με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Ο Αριάγκα διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα πλάι στον Μαρίν και εφόσον ο Νίκολιτς επιλέξει τον κλασικό του σχηματισμό, τότε οι Μάγερ και Κοϊτά θα είναι στις πλευρές και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις. Αν τώρα ο Νίκολιτς επέλεγε για πρώτη φορά φέτος ένα πιο σφιχτό κέντρο με τριάδα, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα ξεκινήσει ένας φορ, πιθανότατα ο Γιόβιτς, και στον παραπάνω σχηματισμό θα έμπαινε ένας επιπλέον παίκτης στον άξονα. Με τον Κάιρινεν σε αυτό το ενδεχόμενο να βάζει σοβαρή υποψηφιότητα.

Οι σκέψεις του Μουρίνιο για τις επιλογές στην ενδεκάδα της Ρεάλ

Όσο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η «Βασίλισσα» έφτασε χθες το απόγευμα στην Αθήνα, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο προπονητικό της κέντρο στο Βαλδεμπέμπας το πρωί. Οι «Μερένχες» ταξίδεψαν στην Ελλάδα χωρίς τους Τσουαμενί και Γκιουλέρ στην αποστολή, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να τονίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης απέναντι στην ισχυρή έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο σπίτι της. Όσον αφορά την πιθανη ενδεκάδα, σύμφωνα με τη Marca, ο Μουρίνιο αναμένεται να ξεκινήσει με τον Κουρτουά στην εστία, τους Χάουσεν και Ρούντιγκερ στο κέντρο της άμυνας, τους Ντάμφρις και Καρέρας δεξιά και αριστερά, τον Καμαβινγκά μαζί με τον Βαλβέρδε στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Μπραχίμ Ντίαθ, Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους πίσω από τον προωθημένο Μπαπέ.