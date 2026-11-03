Ατλέτικο - Μπάγερν: Ο Καρλ άνοιξε το σκορ στη Μαδρίτη
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Η Μπάγερν ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στη Μαδρίτη απέναντι στην Ατλέτικο στο 54΄, όταν ο Καρλ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λε Νορμάν κι έγραψε το 1-0 από κοντά.
Προβάδισμα για τη Μπάγερν στη Μαδρίτη με υπογραφή Καρλ. Στο 54΄του αγώνα κι έπειτα από αδράνεια στην άμυνα των Ισπανών, ο νεαρός επιθετικός των Βαυαρών έκλεψε τη μπάλα από τον Λε Νορμάν και εκτέλεσε από κοντά τον Όμπλακ για το 1-0 στην ισπανική πρωτεύουσα.
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