Η Μπάγερν ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στη Μαδρίτη απέναντι στην Ατλέτικο στο 54΄, όταν ο Καρλ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λε Νορμάν κι έγραψε το 1-0 από κοντά.

Προβάδισμα για τη Μπάγερν στη Μαδρίτη με υπογραφή Καρλ. Στο 54΄του αγώνα κι έπειτα από αδράνεια στην άμυνα των Ισπανών, ο νεαρός επιθετικός των Βαυαρών έκλεψε τη μπάλα από τον Λε Νορμάν και εκτέλεσε από κοντά τον Όμπλακ για το 1-0 στην ισπανική πρωτεύουσα.