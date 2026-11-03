Τα γκολ των Γιαμάλ (7') και Ραφίνια (52') στα πρώτα λεπτά κάθε ημιχρόνου έφεραν το 2-0 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στην Άστον Βίλα.

Σκοράροντας στο έβδομο λεπτό κάθε ημιχρόνου με σουτ των Γιαμάλ (7') και Ραφίνια (52'), η Μπαρτσελόνα έφτασε σε προβάδισμα δύο τερμάτων στο εντός έδρας ματς με την Άστον Βίλα. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος σκόραρε ξανά στο 64' για να κάνει το 3-0 και να καθαρίσει το ματς.