Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα: Τα γκολ των Γιαμάλ και Ραφίνια
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Τα γκολ των Γιαμάλ (7') και Ραφίνια (52') στα πρώτα λεπτά κάθε ημιχρόνου έφεραν το 2-0 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στην Άστον Βίλα.
Σκοράροντας στο έβδομο λεπτό κάθε ημιχρόνου με σουτ των Γιαμάλ (7') και Ραφίνια (52'), η Μπαρτσελόνα έφτασε σε προβάδισμα δύο τερμάτων στο εντός έδρας ματς με την Άστον Βίλα. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος σκόραρε ξανά στο 64' για να κάνει το 3-0 και να καθαρίσει το ματς.
@Photo credits: Associated Press
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