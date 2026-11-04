Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11) για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ και τους φίλους της, που θα υποδεχθούν απόψε (4/11, Live στο Gazzetta) στη Νέα Φιλαδέλφεια τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό κόντρα στην πανίσχυρη Βασίλισσα του Ζοσέ Μουρίνιο, σε ένα παιχνίδι γιορτή στην Allwyn Arena.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:45 και θα μεταδοθεί τόσο από το Magenta Sport 2 όσο και από το MEGA.