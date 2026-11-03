Νίκολιτς: «Να βάλουμε... φωτιά στις εξέδρες, δεν είμαστε αφελείς να παίξουμε tiki taka απέναντι στη Ρεάλ»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μαγεία αυτού του γηπέδου απέναντι στους αστέρες των Μερένχες.

Να προκαλέσει τη μαγεία της «Αγιά Σοφιάς» βάζοντας φωτιά στις εξέδρες ζήτησε από την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ότι θα κάνει μικρές προσαρμογές, υπογραμμίζοντας ότι οι κιτρινόμαυροι δεν πρέπει να είναι αφελείς προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ο Νίκολιτς ανέφερε πως ο Ρότα θα προπονηθεί κανονικά, ενώ μίλησε τόσο για τον Γιόβιτς όσο και για τον Βιτάλις.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Μετά την κλήρωση όλοι άρχισαν να μιλούν για αυτή την αναμέτρηση απέναντι στον μεγαλύτερο ίσως σύλλογο του ποδοσφαίρου. Συμμετέχουν αστέρες του ποδοσφαίρου και ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι η 100η αναμέτρηση στην έδρα μας και είναι μεγάλη πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να πιστεύουμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα. Θα κάνουμε μικρές προσαρμογές, θα πολεμήσουμε, θα βγάλουμε ενέργεια. Η Αγιά Σοφιά έχει μαγεία και πρέπει να την προκαλέσουμε με την αυτοπεποίθηση μας βάζοντας φωτιά στις εξέδρες. Είναι μεγάλη πρόκληση για μας όπως είπα, το αξίζουμε να είμαστε παρόντες και για αυτό το πρωτάθλημα έχει την προτεραιότητα γιατί για αυτό παίζουμε εδώ. Είμαστε σε μια διδακτική διαδικασία ερχόμενοι από μια περίοδο χωρίς νίκες στα ντέρμπι και χτίσαμε κάτι φτάνοντας ως εδώ. Ανεβαίνουμε βήμα – βήμα κάτι που ισχύει για όλους. Μπήκαμε στο Conference League, κατακτήσαμε τον τίτλο. Τώρα είμαστε στο Champions Leagoue. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε όλους. Ακόμη και σε μια δύσκολη περίοδο θα την αξιοποιήσουμε και θα ανακάμψουμε πιο δυνατοί. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο πρόσωπό μας».

Για την κατάσταση του Ρότα: «Είναι έτοιμος για την προπόνηση. Ελπίζω να μπορέσει να συμβάλει. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μεμψιμοιρώ για τις δυσκολίες και ποτέ δεν ψάχνω δικαιολογίες για τραυματισμούς. Πιστεύω σε όλους τους παίκτες, το γνωρίζουν και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες. Πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί θα έρθει η στιγμή τους. Θα είναι έτοιμος, ο Ζοάο δεν θα είναι γιατί είναι στο νοσοκομείο και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση από μια πνευμονία που υπέστη. Θα γυρίσει σύντομα. Ο Στρακόσια έχει επιστρέψει και είναι μαζί μας».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει την τακτική του: «Είμαστε αυτοί που είμαστε λόγω του τρόπου παίζουμε. Πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας. Αν χάσαμε μετά από ένα χρόνο στο πρωτάθλημα, πρέπει να προστατεύσω τους παίκτες και το κλαμπ. Είναι δυσάρεστο να χάνεις, δεν είμαστε συνηθισμένοι, εγώ σιχαίνομαι να χάνω. Όχι γιατί χάσαμε, αλλά του τρόπου που χάσαμε. Θα είναι αφελές να παίξουμε με τη Ρεάλ και να πούμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα απολαμβάνοντας το παιχνίδι. Δεν θα με ικανοποιήσει αν παίξουμε για την εικόνα μας. Θα παίξουμε για το αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε δυνατά, να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και να προσέξουμε την παραμικρή λεπτομέρεια γιατί η Ρεάλ έχει την ποιότητα να σε τιμωρήσει. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να πολεμήσουμε και να αποτυπώσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στο γήπεδο».

Για τη συνεισφορά του Γιόβιτς στην ΑΕΚ: «Ο Λούκα είναι ένας σημαντικός παίκτης για μας. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και πέρυσι και φέτος με τα γκολ που έχει σημειώσει, με τις ασίστ, με την απόδοσή του. Δεν αξιολογώ με βάση μια ορισμένη στιγμή. Με ένα τέτοιο καλεντάρι δεν έχεις χρόνο ούτε μετά από μια νίκη να είσαι χαρούμενος ούτε να λυπηθείς μετά από μια ήττα. Το πιο σημαντικό είναι πως θα νιώθεις στο τέλος της σεζόν. Αυτό ισχύει και για τους παίκτες. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Έναν παίκτη τον αξιολογείς στο βάθος της σεζόν. Αυτή τη στιγμή και από τότε που ήρθε ο Λούκα έχει βάλει πάνω κάτω 30 γκολ και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».

Για τα λόγια του Βιτάλις και για τη θέση του: «Είναι καλό παιδί, έχει προσαρμοστεί. Αυτά που είπε, ότι δεν αρκούν όσα έκανε εκεί για εδώ, ισχύουν. Αυτό αποτυπώνεται και στο Champions League. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα με τρόπο διδακτικό και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν επίπεδα, χαίρομαι για τον ίδιο, έχει προσαρμοστεί και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερος».

Για το ότι είπε ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν είδε θέληση από τους παίκτες του: «Δεν είπα ότι δεν υπήρχε θέληση και μαχητικότητα. Είπα ότι έλειψε συγκέντρωση και ότι κάναμε λάθη. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Είναι παίκτες που προσπαθούν για το καλύτερο. Το θέμα είναι πόση ποιότητα μπορούν να βγάλουν μέσα από το σώμα τους. Είναι αδύνατο να είσαι στο 100% κάθε τρεις μέρες. Κάναμε μια συζήτηση, αλλά αυτά μένουν μεταξύ μας».

Για τα αποτελέσματα του παρελθόντος με τη Ρεάλ: «Γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει και ο στίχος στον ύμνο. Είμαστε στο 2026 και έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα με τους κορυφαίους αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν προπονητή που έχει κατακτήσει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Αν δουλέψεις σκληρά και σε αυτή την έδρα υπάρχει μια μαγεία. Ολα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα θετικό σημείο. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό μας».